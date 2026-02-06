Festival de jeux Chamboultou Ussel

Festival de jeux Chamboultou

Le festival des jeux Chamboultou d’Ussel, c’est 2 journées ouvertes à tous de manière libre et gratuite pour découvrir et essayer des jeux de toute sorte et pour tous âges jeux géants en bois, jeux de société familiaux et experts, jeux d’éveil pour les plus petits, jeux de rôle, jeux d’énigmes sous forme de concours… Une trentaine de stands tenus par des associations de jeu, des éditeurs et des créateurs vous permettent de tester les dernières nouveautés et même quelques prototypes (jeux en phase de test avant leur sortie officielle) ! Passez des journées complètes en mangeant sur place grâce à l’espace buvette/restauration, et repartez avec les jeux qui vous ont conquis, vendus par notre boutique partenaire. .

