Ussel

Clôture retrospective de l’exposition temporaire Atouts & élégance

18 Rue Michelet Ussel Corrèze

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21 18:00:00

fin : 2026-08-21

Date(s) :

2026-08-21

Clôture rétrospective de l’exposition temporaire

Visite apéritive galerie d’exposition

Sur réservation .

18 Rue Michelet Ussel 19200 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 72 54 69 musee@ussel19.fr

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English : Clôture retrospective de l’exposition temporaire Atouts & élégance

L’événement Clôture retrospective de l’exposition temporaire Atouts & élégance Ussel a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de Tourisme de Haute Corrèze