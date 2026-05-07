Clôture retrospective de l’exposition temporaire Atouts & élégance Ussel
Clôture retrospective de l’exposition temporaire Atouts & élégance Ussel vendredi 21 août 2026.
Ussel
Clôture retrospective de l’exposition temporaire Atouts & élégance
18 Rue Michelet Ussel Corrèze
Tarif : 2 – 2 – 2 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 18:00:00
fin : 2026-08-21
Date(s) :
2026-08-21
Clôture rétrospective de l’exposition temporaire
Visite apéritive galerie d’exposition
Sur réservation .
18 Rue Michelet Ussel 19200 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 72 54 69 musee@ussel19.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Clôture retrospective de l’exposition temporaire Atouts & élégance
L’événement Clôture retrospective de l’exposition temporaire Atouts & élégance Ussel a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de Tourisme de Haute Corrèze
À voir aussi à Ussel (Corrèze)
- Fête de la nature et de l’abeille à Ussel Ussel 20 mai 2026
- Atelier vannerie parents-enfants Et si vous osier? Ussel 20 mai 2026
- Par amour du risque Centre Culturel Jean Ferrat Ussel 21 mai 2026
- Exposition temporaire Atouts & élégance Ussel 23 mai 2026
- Nuit des Musées Musée du Pays d’Ussel Ussel 23 mai 2026