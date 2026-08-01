Informations pratiques

Ussel

Un été en poésie à Ussel

18 Avenue Turgot Ussel Corrèze

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-23 16:00:00

fin : 2026-08-23 23:00:00

Date(s) :

2026-08-23

Fête poétique ou 5 poètes viennent déclamer et/ou réciter des poèmes avec un intermède musical assuré par un guitariste entre deux déclamations. Cette fête sera suivie d’un repas partagé.

Participation libre .

18 Avenue Turgot Ussel 19200 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 33 98 39 27 matteo.rezco@zoho.com

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English : Un été en poésie à Ussel

L’événement Un été en poésie à Ussel Ussel a été mis à jour le 2026-07-31 par Office de Tourisme de Haute Corrèze