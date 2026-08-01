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Un été en poésie à Ussel Ussel

dimanche 23 août 2026 · Ussel

Un été en poésie à Ussel Ussel

Informations pratiques

Début
dimanche 23 août 2026
Fin
lundi 24 août 2026
Heure de début
16:00:00
Adresse
18 Avenue Turgot
Ville
19200 Ussel
Département
Corrèze
Tarif

Ussel

Un été en poésie à Ussel

18 Avenue Turgot Ussel Corrèze

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-23 16:00:00
fin : 2026-08-23 23:00:00

Date(s) :
2026-08-23

Fête poétique ou 5 poètes viennent déclamer et/ou réciter des poèmes avec un intermède musical assuré par un guitariste entre deux déclamations. Cette fête sera suivie d’un repas partagé.

Participation libre   .

18 Avenue Turgot Ussel 19200 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 33 98 39 27  matteo.rezco@zoho.com

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English : Un été en poésie à Ussel

L’événement Un été en poésie à Ussel Ussel a été mis à jour le 2026-07-31 par Office de Tourisme de Haute Corrèze

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