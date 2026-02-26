La Ciotat

5ème Triathlon des Lumière

Dimanche 3 mai 2026 de 8h à 14h. Esplanade Henri Langlois La Ciotat Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-03 08:00:00

fin : 2026-05-03 14:00:00

Date(s) :

2026-05-03

Venez assister aux différentes épreuves du Triathlon des Lumière de La Ciotat et encourager les nombreux participants.

3 épreuves seront organisées un triathlon S, un swimrun S, un triathlon XS.

Le Triathlon des Lumière de La Ciotat consiste en l’organisation de 3 épreuves



1) Triathlon S Départ à 10h sur la plage Cyrnos pour un parcours natation de 750 mètres (1 seule boucle), enchaînement sur un parcours de vélo de 19 km (1 seule boucle) et enfin enchaînement par un parcours à pied de 5 km (2 allers retours de 2,5 km).



2) Triathlon Triple XS Départ à 12h30. Les concurrents vont réaliser 3 fois le même petit triathlon au format XS 350 mètres de natation au départ de la plage Cyrnos (1 seule boucle), enchaînement sur un parcours de vélo de 8 km (1 seule boucle) et enfin enchaînement par un parcours à pied de 2.4 km (1 seule boucle).



3) Swimrun S Départ à 8h depuis le boulevard Beaurivage à proximité de l’esplanade Langlois, enchaînement de sections de course à pied (6,6 km) et de natation (2,2 km). La boucle est à faire 2 fois et comprend 3 sections de course à pied et 3 sections de natation. L’arrivée est jugée sur l’esplanade Henri Langlois. .

Esplanade Henri Langlois La Ciotat 13600 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

Come and watch the various events of the Triathlon des Lumière in La Ciotat and cheer on the many participants.

Three events will be organised: an S triathlon, an S swimrun and an XS triathlon.

L’événement 5ème Triathlon des Lumière La Ciotat a été mis à jour le 2026-02-26 par Office de Tourisme de La Ciotat