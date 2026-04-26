5th Floor Scholar Series – Un concert en l’honneur de 4 compositrices françaises ! Fondation des États-Unis Paris

Lily Stern interprétera les œuvres pour violoncelle de quatre compositrices françaises : Marie Jaëll, Rita Strohl, Nadia Boulanger et Betsy Jolas.

Ce concert s’appuiera sur des techniques d’engagement du public et mettra l’accent sur le rôle psychologique de l’empathie pour créer des ponts de compréhension entre l’auditeur et la compositrice. La musique est une porte d’entrée partagée vers les récits d’individus méconnus, une voie directe vers l’univers intérieur d’autrui. Stern cherche à amplifier et cultiver la compréhension de ces voix négligées par le canon classique, révélant leurs récits sous-estimés et favorisant une appréciation de leurs perspectives uniques.

Programme :

Marie Jaëll : Sonate pour violoncelle et piano

Rita Strohl : Sonate dramatique

Nadia Boulanger : Trois pièces pour violoncelle et piano

Betsy Jolas : Femme le soir

Découvrez les oeuvres de Marie Jaëll, Rita Strohl, Nadia Boulanger et Betsy Jolas à travers la performance de notre artiste boursière Lily Stern.

Le jeudi 07 mai 2026

de 19h00 à 21h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-07T22:00:00+02:00

fin : 2026-05-08T00:00:00+02:00

Date(s) : 2026-05-07T19:00:00+02:00_2026-05-07T21:00:00+02:00

Fondation des États-Unis 15 boulevard Jourdan 75014 Paris

https://www.fondationdesetatsunis.org/evenements/lily-stern-5th-floor-scholar-series/ ticket@fondationdesetatsunis.org



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