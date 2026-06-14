60 Juno • Kino Motel SUPERSONIC Paris

60 JUNO (22h00)

(Dreampop – Merced, US)

Originaire de Merced, en Californie, 60juno s’impose comme l’une des figures de la scène post-punk de la Central Valley, mêlant une profonde nostalgie à des mélodies aériennes et envoûtantes.

Inspiré par l’essor de la scène indie rock DIY du sud de la Californie en 2016, ainsi que par l’âge d’or parallèle du rap underground sur SoundCloud, le projet 60juno est né dans la chambre isolée d’un adolescent solitaire pendant le confinement de 2020.

En réalisant que composer sa propre musique n’était pas aussi inaccessible qu’il l’avait imaginé, l’artiste indépendant est devenu l’unique moteur de son projet, assurant lui-même la basse, la batterie, la guitare et le chant présents sur chacun de ses morceaux.

60juno pousse l’esthétique mélancolique et rêveuse du DIY indie rock vers des territoires plus post-punk, en y ajoutant davantage d’énergie et des voix graves et rugueuses. Cette fusion a donné naissance à un univers sonore singulier qui le distingue et lui permet d’affirmer progressivement une identité musicale marquante, dont on se souvient.

https://60juno.bandcamp.com/

https://www.youtube.com/watch?v=DmBhFIZnj_8

KINO MOTEL (21h00)

(Beach goth – Beast Records – Melbourne, AUS)

Partageant leur temps entre Melbourne et Berlin depuis leur formation en 2020, Kino Motel a affiné son univers sonore et développé un style unique qu’ils qualifient de « Beach Goth ». Décrit par la critique comme un mélange de gothique australien, de noir, de musique cinématographique et de grunge, le duo, composé d’Ed Fraser et de Rosa Mercedes, s’est produit à de nombreuses reprises à travers l’Europe et l’Australie, tout en sortant en 2024 son premier album acclamé par la critique, « Visions ».

Ed et Rosa transmettent des sentiments et des idées évoquant des paysages changeants et des routes sans fin – « comme un film dans votre tête », selon la description de Marion Brasch de Radioeins Berlin. Fortement inspiré par les lieux qu’il parcourt, le groupe a réalisé des clips vidéo aux quatre coins du monde – de l’Albanie à l’Irlande du Nord, en passant par le Vietnam, la Thaïlande, l’Allemagne et l’Australie. Kino Motel se réjouit désormais de sortir son deuxième album, « Symbolism », en octobre 2026.

Les 3 influences : Fontaines D.C., Baxter Dury, King Krule

https://kinomotel.bandcamp.com

https://www.youtube.com/@kinomotel

La suite de la programmation arrive très vite !

———————————

Jeudi 19 Novembre 2026

Entrée gratuite

• Ouverture des portes à 19h00

• Happy Hour de 19h à 20h

• Si vous êtes témoin ou victime d’une agression, vous pouvez alerter le personnel du bar ou si vous préférez, vous pouvez nous écrire à cette adresse: communication@supersonic-paris.fr

Cette soirée plaira aux fans de… Castlebeat, The Drums & Current Joys.

Le jeudi 19 novembre 2026

de 19h00 à 23h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-11-19T20:00:00+01:00

fin : 2026-11-20T00:00:00+01:00

Date(s) : 2026-11-19T19:00:00+02:00_2026-11-19T23:00:00+02:00

SUPERSONIC 9 Rue Biscornet 75012 Paris

Métro -> 1 : Bastille (Paris) (304m)

Bus -> 29618791 : Lyon / Daumesnil – Ledru Rollin (Paris) (246m)

Vélib -> Lacuée – Lyon (121.91m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://fb.me/e/9HcHB44JQ https://fb.me/e/9HcHB44JQ



Afficher la carte du lieu SUPERSONIC et trouvez le meilleur itinéraire

