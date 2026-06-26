Visite La place du Colonel Fabien devient une forêt urbaine métro Colonel Fabien Paris

10 Août 10h00 La place du Colonel Fabien devient une forêt urbaine

Une nouvelle forêt urbaine est née à Paris, après celle

de l’Hôtel de Ville, celle de la place de Catalogne (14e) et

la naissance du bois de Charonne (20e). Plus de 1760 m2 d’espaces verts ont été créés place du Colonel-Fabien

(10e et 19e), dont plus de 1400 m2 de forêt et 74 nouveaux arbres. Cette transformation

offre désormais un meilleur partage de l’espace public entre les modes de

déplacement : marche (près de 1000 m2 d’espaces piétons), vélo (avec plus de

400 m2 de pistes cyclables), voiture et transport

en commun.

La place devient ainsi un jalon d’une promenade verte

et ombragée, constituant un maillon de la trame écologique entre le canal

Saint-Martin et le parc des Buttes Chaumont, qui favorise la circulation de la

faune sauvage.

Rdv :1

Boulevard de la Villette, métro Colonel Fabien

Comment la ville se végétalise au cœur de l’espace public

Le lundi 10 août 2026

de 10h00 à 11h30

gratuit sous condition Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-08-10T13:00:00+02:00

fin : 2026-08-10T14:30:00+02:00

Date(s) : 2026-08-10T10:00:00+02:00_2026-08-10T11:30:00+02:00

métro Colonel Fabien 1 Boulevard de la Villette 7501O Paris

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