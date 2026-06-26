Visite La place du Colonel Fabien devient une forêt urbaine métro Colonel Fabien Paris
Visite La place du Colonel Fabien devient une forêt urbaine métro Colonel Fabien Paris lundi 10 août 2026.
10 Août 10h00 La place du Colonel Fabien devient une forêt urbaine
Une nouvelle forêt urbaine est née à Paris, après celle
de l’Hôtel de Ville, celle de la place de Catalogne (14e) et
la naissance du bois de Charonne (20e). Plus de 1760 m2 d’espaces verts ont été créés place du Colonel-Fabien
(10e et 19e), dont plus de 1400 m2 de forêt et 74 nouveaux arbres. Cette transformation
offre désormais un meilleur partage de l’espace public entre les modes de
déplacement : marche (près de 1000 m2 d’espaces piétons), vélo (avec plus de
400 m2 de pistes cyclables), voiture et transport
en commun.
La place devient ainsi un jalon d’une promenade verte
et ombragée, constituant un maillon de la trame écologique entre le canal
Saint-Martin et le parc des Buttes Chaumont, qui favorise la circulation de la
faune sauvage.
Rdv :1
Boulevard de la Villette, métro Colonel Fabien
Comment la ville se végétalise au cœur de l’espace public
Le lundi 10 août 2026
de 10h00 à 11h30
gratuit sous condition Public adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-08-10T13:00:00+02:00
fin : 2026-08-10T14:30:00+02:00
Date(s) : 2026-08-10T10:00:00+02:00_2026-08-10T11:30:00+02:00
métro Colonel Fabien 1 Boulevard de la Villette 7501O Paris
visitesnature@paris.fr https://www.facebook.com/parisnature https://www.facebook.com/parisnature https://twitter.com/parisnature
Afficher la carte du lieu métro Colonel Fabien et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Paris (Paris)
- Super Matinale Piscine Didot Piscine Didot PARIS 26 juin 2026
- Journée au domaine départemental de Sceaux et/ou visite du château Station Denfert-Rochereau (RER B) ou Entrée du Chateau à Sceaux Paris 26 juin 2026
- Chantier maraicher La Ferme de Paris PARIS 26 juin 2026
- Festival Solidays, Solidays, Paris 26 juin 2026
- Exposition Multiples & Signatures (Galerie 9e art-Paris) Galerie 9e art Paris 26 juin 2026