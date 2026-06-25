La Graine d’oreille Théâtre Darius Milhaud Paris

Il était une

fois un conteur… Mais voilà… plus personne ne l’écoutait. Les enfants ne

s’asseyaient plus autour de lui, les histoires n’avaient plus de place. Mais un

matin, une graine pousse… juste là, sur son oreille.

Une graine

curieuse, et mystérieuse qui grandit… qui se transforme… Et peu à peu,

l’imaginaire reprend racine, les histoires reviennent, plus belles, plus

vivantes, plus magiques !

Avec poésie et

tendresse, « La Graine d’oreille » nous emmène dans un voyage où les livres

s’ouvrent comme des paysages, où les objets prennent vie, où les mots

refleurissent entre les générations.

Un spectacle où

l’on écoute avec les yeux, où l’on regarde avec le coeur. Un rêve fait de

papier, de marionnettes et de voix, pour redonner à l’écoute sa magie, et à la

parole sa lumière.

Ouvrez grand

vos oreilles… Une histoire pousse.

Ce

spectacle vous est présenté dans le cadre du festival parisien de spectacles

jeune public « L’été des p’tits futés » organisé par le Théâtre Darius Milhaud situé à côté des

parcs de la Villette et des Buttes-Chaumont. Entrez dans la magie du spectacle !

Auteur :

Pierre Dumousseau

Mise en

scène et interprétation : Marie De Oliveira

Théâtre – Conte

Jeune public de 2 à 12 ans

Durée : 35mn

Festival l’été des p’tits futés ; Crédits : TDM

Et si une graine poussait sur l’oreille d’un conteur, pour faire refleurir les histoires ? Un livre pop-up magique, un conte tendre et poétique pour les enfants de 2 à 12 ans.

Le mercredi 12 août 2026

de 16h30 à 17h05

Du lundi 10 août 2026 au vendredi 14 août 2026 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 14h30 à 15h05

Du lundi 10 août 2026 au vendredi 14 août 2026 :

lundi, mercredi, vendredi

de 10h30 à 11h05

payant

Tarif

normal : 9€

Tarif habitants du 19ème : 7€*



Tarif

carte Pass’Âge 19ème : 6€*

Centres de loisirs : 5€

*Réduction valable sur présentation du justificatif requis au

guichet du théâtre

Public tout-petits, enfants et jeunes. A partir de 2 ans. Jusqu’à 12 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-08-10T17:30:00+02:00

fin : 2026-08-14T18:05:00+02:00

Date(s) : 2026-08-10T10:30:00+02:00_2026-08-10T11:05:00+02:00;2026-08-10T14:30:00+02:00_2026-08-10T15:05:00+02:00;2026-08-11T14:30:00+02:00_2026-08-11T15:05:00+02:00;2026-08-12T10:30:00+02:00_2026-08-12T11:05:00+02:00;2026-08-12T14:30:00+02:00_2026-08-12T15:05:00+02:00;2026-08-12T16:30:00+02:00_2026-08-12T17:05:00+02:00;2026-08-13T14:30:00+02:00_2026-08-13T15:05:00+02:00;2026-08-14T10:30:00+02:00_2026-08-14T11:05:00+02:00;2026-08-14T14:30:00+02:00_2026-08-14T15:05:00+02:00

Théâtre Darius Milhaud 80 allée Darius Milhaud 75019 Paris

+33142019226 https://www.facebook.com/Theatre.Darius.Milhaud.Paris19 https://www.facebook.com/Theatre.Darius.Milhaud.Paris19



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