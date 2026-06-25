La Graine d’oreille Théâtre Darius Milhaud Paris
La Graine d’oreille Théâtre Darius Milhaud Paris lundi 10 août 2026.
Il était une
fois un conteur… Mais voilà… plus personne ne l’écoutait. Les enfants ne
s’asseyaient plus autour de lui, les histoires n’avaient plus de place. Mais un
matin, une graine pousse… juste là, sur son oreille.
Une graine
curieuse, et mystérieuse qui grandit… qui se transforme… Et peu à peu,
l’imaginaire reprend racine, les histoires reviennent, plus belles, plus
vivantes, plus magiques !
Avec poésie et
tendresse, « La Graine d’oreille » nous emmène dans un voyage où les livres
s’ouvrent comme des paysages, où les objets prennent vie, où les mots
refleurissent entre les générations.
Un spectacle où
l’on écoute avec les yeux, où l’on regarde avec le coeur. Un rêve fait de
papier, de marionnettes et de voix, pour redonner à l’écoute sa magie, et à la
parole sa lumière.
Ouvrez grand
vos oreilles… Une histoire pousse.
Ce
spectacle vous est présenté dans le cadre du festival parisien de spectacles
jeune public « L’été des p’tits futés » organisé par le Théâtre Darius Milhaud situé à côté des
parcs de la Villette et des Buttes-Chaumont. Entrez dans la magie du spectacle !
Auteur :
Pierre Dumousseau
Mise en
scène et interprétation : Marie De Oliveira
Théâtre – Conte
Jeune public de 2 à 12 ans
Durée : 35mn
Et si une graine poussait sur l’oreille d’un conteur, pour faire refleurir les histoires ? Un livre pop-up magique, un conte tendre et poétique pour les enfants de 2 à 12 ans.
Le mercredi 12 août 2026
de 16h30 à 17h05
Du lundi 10 août 2026 au vendredi 14 août 2026 :
lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi
de 14h30 à 15h05
Du lundi 10 août 2026 au vendredi 14 août 2026 :
lundi, mercredi, vendredi
de 10h30 à 11h05
payant
Tarif
normal : 9€
Tarif habitants du 19ème : 7€*
Tarif
carte Pass’Âge 19ème : 6€*
Centres de loisirs : 5€
*Réduction valable sur présentation du justificatif requis au
guichet du théâtre
Public tout-petits, enfants et jeunes. A partir de 2 ans. Jusqu’à 12 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-08-10T17:30:00+02:00
fin : 2026-08-14T18:05:00+02:00
Date(s) : 2026-08-10T10:30:00+02:00_2026-08-10T11:05:00+02:00;2026-08-10T14:30:00+02:00_2026-08-10T15:05:00+02:00;2026-08-11T14:30:00+02:00_2026-08-11T15:05:00+02:00;2026-08-12T10:30:00+02:00_2026-08-12T11:05:00+02:00;2026-08-12T14:30:00+02:00_2026-08-12T15:05:00+02:00;2026-08-12T16:30:00+02:00_2026-08-12T17:05:00+02:00;2026-08-13T14:30:00+02:00_2026-08-13T15:05:00+02:00;2026-08-14T10:30:00+02:00_2026-08-14T11:05:00+02:00;2026-08-14T14:30:00+02:00_2026-08-14T15:05:00+02:00
Théâtre Darius Milhaud 80 allée Darius Milhaud 75019 Paris
+33142019226 https://www.facebook.com/Theatre.Darius.Milhaud.Paris19 https://www.facebook.com/Theatre.Darius.Milhaud.Paris19
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