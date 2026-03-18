Stage de dessin de la tête et les expressions du visage Musée du Louvre Paris

Le contenu :

– La description du crâne, ses éléments osseux et les parties fondamentales qui structurent le visage.

– Les proportions du visage.

– Le volume de la tête : perspective et rotation dans l’espace.

– Les facettes qui constituent la face.

– La valorisation du visage (les ombres et la lumière)

– De l’encadrage au dessin final.

– Les muscles d’expressions et de la mastication : la morphologie du visage / la fonction des muscles liés aux expressions.

– Les expressions du visage : les expressions de base, les émotions intermédiaires, les états physiques.

– La traduction graphique.

Le stage a lieu sur 5 jours et vous pouvez choisir vos dates sur les 6 jours proposés.

Matériel :

– Un carnet A3 et un carton A3 ou planche A3 avec pince.

– Crayon HB, 2B, 8b ou 9b, une estompe, une gomme et un taille-crayon à réservoir

– Deux Crayons pinceaux à réservoir et encre noire aquarellable.

Ce stage permet d’apprendre à dessiner le visage, depuis les éléments osseux qui structurent le crâne en passant par les facettes qui le composent, les muscles sous cutanés qui s’organisent à sa surface jusqu’au dessin complet du visage.

Les expressions du visage naissent de cela, mais aussi des états physiques des personnages et des émotions.

Du lundi 10 août 2026 au vendredi 14 août 2026 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 10h00 à 17h00

payant

375 euros le stage

50 euros d’acompte

Public jeunes et adultes. A partir de 11 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-08-10T13:00:04+02:00

fin : 2026-08-14T20:00:00+02:00

Date(s) : 2026-08-10T10:00:00+02:00_2026-08-10T17:00:00+02:00;2026-08-11T10:00:00+02:00_2026-08-11T17:00:00+02:00;2026-08-12T10:00:00+02:00_2026-08-12T17:00:00+02:00;2026-08-13T10:00:00+02:00_2026-08-13T17:00:00+02:00;2026-08-14T10:00:00+02:00_2026-08-14T17:00:00+02:00

Musée du Louvre 34, quai du Louvre 75001 Paris

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