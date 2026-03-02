60ème salon photographique du ciné photo club montluçonnais Espace Boris Vian Montluçon
60ème salon photographique du ciné photo club montluçonnais
Espace Boris Vian 27 Rue des Faucheroux Montluçon Allier
Début : 2026-06-06 14:00:00
fin : 2026-06-14 19:00:00
2026-06-06
Exposition des œuvres photographiques des membres du CPCM.
Espace Boris Vian 27 Rue des Faucheroux Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 02 55 24
English :
Exhibition of photographic works by CPCM members.
