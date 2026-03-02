60ème salon photographique du ciné photo club montluçonnais Espace Boris Vian Montluçon

60ème salon photographique du ciné photo club montluçonnais

Espace Boris Vian 27 Rue des Faucheroux Montluçon Allier

Début : 2026-06-06 14:00:00

fin : 2026-06-14 19:00:00

2026-06-06

Exposition des œuvres photographiques des membres du CPCM.

Espace Boris Vian 27 Rue des Faucheroux Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 02 55 24

English :

Exhibition of photographic works by CPCM members.

