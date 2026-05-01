679e Pèlerinage de Notre-Dame du Château Centre-Ville Saint-Étienne-du-Grès

Saint-Étienne-du-Grès

679e Pèlerinage de Notre-Dame du Château

Dimanche 10 mai 2026 de 7h30 à 13h30. Centre-Ville Avenue de la République Saint-Étienne-du-Grès Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-10 07:30:00

fin : 2026-05-10 13:30:00

Date(s) :

2026-05-10

Pour la 679eme année, se déroulera le pèlerinage de Notre Dame du Château, une des plus anciennes traditions religieuses et populaires à l’histoire et au passé fort riches

l’Origine de ce culte à la Sainte Vierge, remonte d’après la tradition orale, au XIVème siècle.

Notre-Dame du Château, une vénérable statue conservée dans la chapelle des Alpilles, sur la colline de Saint-Étienne du Grès, est vénérée une fois par an, pendant quarante jours, dans la Collégiale Sainte Marthe de Tarascon.

En raison d’un arrêté municipal interdisant les abords de la chapelle depuis un coup de foudre, une nouvelle organisation est mise en place cette année.

Le pèlerinage a lieu chaque année, le Dimanche qui précède l’Ascension.



Programme

07h30 Office marial au Mas Dalmeran.

09h30 Messe solennelle en plein air au Mas Dalmeran.

11h00 départ de la procession à pied de Fontchâteau vers l’église de Saint-Étienne du Grès.

11h Procession de la chapelle à l’église du village

12h30 repas des familles (tiré du sac) dans le parc de la Communauté de Pomeyrol .

Centre-Ville Avenue de la République Saint-Étienne-du-Grès 13103 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

For the 679th year, the pilgrimage of Notre Dame du Château will take place, one of the oldest religious and popular traditions with a rich history and past

L’événement 679e Pèlerinage de Notre-Dame du Château Saint-Étienne-du-Grès a été mis à jour le 2026-05-05 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles