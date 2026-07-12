Informations pratiques

Trouville-sur-Mer

6e Rencontre patrimoniale — « Les Tennis » — Trouville-sur-Mer

Promenade des Planches Trouville-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-13 16:00:00

fin : 2026-08-13

Date(s) :

2026-08-13

Le 1 août à 16h, les Rencontres patrimoniales de Trouville-sur-Mer proposent une rencontre autour de l’histoire de la plage, face aux tennis. Mireille Grosjean, Sylvie Ancelot et Karl Laurent partageront récits et patrimoine lors de ce rendez-vous gratuit sur réservation.

Chaque été, les Rencontres patrimoniales invitent à redécouvrir Trouville-sur-Mer sous un angle historique et vivant. Pour cette 6e édition, le jeudi 13 août à 16 h, Mireille Grosjean, Sylvie Ancelot et Karl Laurent se retrouvent sur la plage, face aux tennis, pour une rencontre consacrée à l’histoire de ce lieu emblématique de la ville. Une occasion de mêler patrimoine, récit et cadre estival, en accès libre sur réservation.

Infos pratiques

– Date jeudi 13 août à 16 h

– Lieu sur la plage, face aux tennis, Trouville-sur-Mer

– Entrée gratuite — réservation obligatoire trouville.fr/museevillamontebello/reservations .

Promenade des Planches Trouville-sur-Mer 14360 Calvados Normandie

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English : 6e Rencontre patrimoniale — « Les Tennis » — Trouville-sur-Mer

On 13 August at 4pm, the Rencontres patrimoniales de Trouville-sur-Mer (Trouville-sur-Mer Heritage Encounters) are organising a talk on the history of the beach opposite the tennis courts. Mireille Grosjean, Sylvie Ancelot and Karl Laurent will share their stories and heritage at this free event …

L’événement 6e Rencontre patrimoniale — « Les Tennis » — Trouville-sur-Mer Trouville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-07-02 par OT Trouville