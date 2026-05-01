6mic Indus’3Days 6MIC salle des musiques actuelles Aix-en-Provence

Aix-en-Provence

6mic Indus’3Days

Vendredi 29 mai 2026 de 10h à 11h30.

Mercredi 3 juin 2026 de 10h à 11h30. 6MIC salle des musiques actuelles 160 rue Pascal Duverger Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 10:00:00

fin : 2026-05-29 11:30:00

Date(s) :

2026-05-29 2026-06-03

Le 6MIC dévoile ses coulisses au grand public à travers une visite guidée d’environ 1h30.

Elle vous permettra de découvrir en détails ce lieu conçue par l’architecte Rudy Ricciotti & Jean-Michel Battesti, ses différentes parties techniques, ses espaces réservés aux artistes, ses studios… Avec une description de son environnement culturel, de son projet artistique et de ses activités.



A découvrir pendant la visite

Architecture remarquable de Rudy Rucciotti et Jean Michel Battesti

Les salles de concert et les coulisses. .

6MIC salle des musiques actuelles 160 rue Pascal Duverger Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

6MIC unveils its behind-the-scenes facilities to the general public with a guided tour lasting around 1h30.

L’événement 6mic Indus’3Days Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-05-15 par Office de Tourisme d’Aix en Provence