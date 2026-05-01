6mic Indus’3Days 6MIC salle des musiques actuelles Aix-en-Provence
6mic Indus’3Days 6MIC salle des musiques actuelles Aix-en-Provence vendredi 29 mai 2026.
Aix-en-Provence
6mic Indus’3Days
Vendredi 29 mai 2026 de 10h à 11h30.
Mercredi 3 juin 2026 de 10h à 11h30. 6MIC salle des musiques actuelles 160 rue Pascal Duverger Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 10:00:00
fin : 2026-05-29 11:30:00
Date(s) :
2026-05-29 2026-06-03
Le 6MIC dévoile ses coulisses au grand public à travers une visite guidée d’environ 1h30.
Elle vous permettra de découvrir en détails ce lieu conçue par l’architecte Rudy Ricciotti & Jean-Michel Battesti, ses différentes parties techniques, ses espaces réservés aux artistes, ses studios… Avec une description de son environnement culturel, de son projet artistique et de ses activités.
A découvrir pendant la visite
Architecture remarquable de Rudy Rucciotti et Jean Michel Battesti
Les salles de concert et les coulisses. .
6MIC salle des musiques actuelles 160 rue Pascal Duverger Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
6MIC unveils its behind-the-scenes facilities to the general public with a guided tour lasting around 1h30.
L’événement 6mic Indus’3Days Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-05-15 par Office de Tourisme d’Aix en Provence
À voir aussi à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône)
- Conférence préparatoire au Festival d’Aix-en-Provence La femme sans ombre de Richard Strauss Salle des Mariages de l’Hôtel de ville Aix-en-Provence 19 mai 2026
- Concert Magic Malik Orchestra Amphithéâtre de La Manufacture Aix-en-Provence 19 mai 2026
- Jean-Pierre Schneider, Suites Bibliothèque patrimoniale et archives municipales Michel Vovelle Aix-en-Provence 20 mai 2026
- Graines d’art Jardins du Pavillon de Vendôme Aix-en-Provence 20 mai 2026
- Dédicace Gwen Delmas de Black ink edition Mille Vies et 1 KF Aix-en-Provence 20 mai 2026