6X6 Là où commence le ciel visite guidée Place des Droits de l’Homme Mazet-Saint-Voy

6X6 Là où commence le ciel visite guidée

Place des Droits de l’Homme Jardin botanique Mazet-Saint-Voy Haute-Loire

Début : 2026-08-22 14:00:00

fin : 2026-08-22

2026-08-22

Visite guidée de l’exposition du Mazet-Saint-Voy par les organisatrices.

+33 4 71 59 59 10 fde.cc.hautlignon@orange.fr

English :

Guided tour of the Mazet-Saint-Voy exhibition by the organizers.

