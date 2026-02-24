6X6 Là où commence le ciel visite guidée Place des Droits de l’Homme Mazet-Saint-Voy
Place des Droits de l’Homme Jardin botanique Mazet-Saint-Voy Haute-Loire
Début : 2026-08-22 14:00:00
fin : 2026-08-22
Date(s) :
2026-08-22
Visite guidée de l’exposition du Mazet-Saint-Voy par les organisatrices.
Place des Droits de l’Homme Jardin botanique Mazet-Saint-Voy 43520 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 59 10 fde.cc.hautlignon@orange.fr
English :
Guided tour of the Mazet-Saint-Voy exhibition by the organizers.
