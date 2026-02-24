6X6 Spectacle Salle Le Calibert Mazet-Saint-Voy

6X6 Spectacle

Salle Le Calibert Chemin du Bruas Mazet-Saint-Voy Haute-Loire

Début : 2026-07-11 20:00:00

fin : 2026-07-11

Création scénique Nuages, ciels et cieux , mise en scène Christophe Galland

Salle Le Calibert Chemin du Bruas Mazet-Saint-Voy 43520 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 59 10 fde.cc.hautlignon@orange.fr

English :

Scenic creation Nuages, ciels et cieux , directed by Christophe Galland

