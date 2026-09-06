AGENDA · Salon-de-Provence
7° – – Espace charles trénet Salon-de-Provence
dimanche 25 octobre 2026 · Espace charles trénet · Salon-de-Provence
Informations pratiques
7° – – Espace charles trénet Salon-de-Provence Dimanche 25 octobre, 10h00
Dimanche 25 octobre 2026, l’Espace Charles Trénet accueille la 7° Convention du Disque de Salon-de-Provence.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-10-25T10:00:00.000+01:00
Fin : 2026-10-25T18:00:00.000+01:00
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Espace charles trénet 17 Bd Aristide Briand Salon-de-Provence
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