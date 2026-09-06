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AGENDA · Salon-de-Provence

7° – – Espace charles trénet Salon-de-Provence

dimanche 25 octobre 2026 · Espace charles trénet · Salon-de-Provence

Informations pratiques

Début
dimanche 25 octobre 2026
Fin
dimanche 25 octobre 2026
Lieu
Espace charles trénet
Adresse
17 Bd Aristide Briand
Ville
Salon-de-Provence

7° – – Espace charles trénet Salon-de-Provence Dimanche 25 octobre, 10h00

Dimanche 25 octobre 2026, l’Espace Charles Trénet accueille la 7° Convention du Disque de Salon-de-Provence.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-10-25T10:00:00.000+01:00
Fin : 2026-10-25T18:00:00.000+01:00

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Espace charles trénet 17 Bd Aristide Briand Salon-de-Provence


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