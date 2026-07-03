RAMPAL LATOUR – Visite guidée de la savonnerie Historique, Usine Historique Rampal Latour, Salon-de-Provence

Informations pratiques

RAMPAL LATOUR – Visite guidée de la savonnerie Historique 19 et 20 septembre Usine Historique Rampal Latour Bouches-du-Rhône

Visite guidée gratuite toutes les 30 mn : 20 personnes max par visite guidée. Prévoir de l’eau ou un éventail car site historique sans la climatisation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

VISITEZ LA SAVONNERIE HISTORIQUE DE RAMPAL LATOUR

Un lieu unique et authentique.

A l’occasion des 10 ans de l’usine moderne, animations et savons offerts. Ateliers senteurs, tombola, lavage des mains à l’ancienne, estampillage à la main au marteau d’un savon parfumé, visite guidée, video, cabinet de curiosités, boutique. Tout un programme ludique et éducatif pour petits et grands autour de l’eau et du savon, de l’écoresponsabilité, des gestes ancestraux…

Usine Historique Rampal Latour 71 rue Félix PYAT – 13300 Salon de Provence Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 09 70 71 60 94 http://www.rampal-latour.fr http://@rampallatour.historique [{« type »: « phone », « value »: « 09 70 71 60 94 »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.rampal-latour.fr »}] Savonnerie datant de 1907. Boutique – Cabinet de curiosités – anciens ateliers de fabrication – Salle des chaudrons – salle de séchage. Créée par la famille Rampal en 1907, cette savonnerie historique est restée entièrement dans son jus. Insolite et unique. Centre ville de Salon. PARKING DES BLAZOTS GRATUIT à 2 mn à pied. 2 places de livraison devant pour arrêt dépose minute.

VISITEZ LA SAVONNERIE HISTORIQUE DE RAMPAL LATOUR

©RAMPAL LATOUR