Bal des Pompiers Montée Du Puech Salon-de-Provence
Bal des Pompiers Montée Du Puech Salon-de-Provence vendredi 14 août 2026.
Salon-de-Provence
Bal des Pompiers
Vendredi 14 août 2026 de 19h à 23h. Montée Du Puech Château de l’Empéri Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône
Tarif : 10 – 10 – 15 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 19:00:00
fin : 2026-08-14 23:00:00
Date(s) :
2026-08-14
L’Amicale des Sapeurs-Pompiers de Salon-de-Provence vous donne rendez-vous pour son grand bal annuel.
DJ et artistes rythmeront la soirée dans une ambiance conviviale et ouverte à tous, avec restauration sur place. De quoi enflammer la piste !
Tarif 15 € sur place 10€ en prévente.
Renseignements amicalepompiersalondeprovence@gmail.com .
Montée Du Puech Château de l’Empéri Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
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English :
The Salon-de-Provence Firefighters’ Association invites you to its annual ball.
L’événement Bal des Pompiers Salon-de-Provence a été mis à jour le 2026-06-15 par Office de Tourisme de Salon de Provence
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