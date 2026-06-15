Salon-de-Provence

Des livres la nuit

Vendredi 7 août 2026 de 19h à 23h30. Place des anciennes halles Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 19:00:00

fin : 2026-08-07 23:30:00

Date(s) :

2026-08-07

Une nuit livresque au programme ! Le temps d’une soirée, la rue de l’Horloge se transforme en grande librairie éphémère.

Une 5ème édition qui invite de nouveau les lecteurs à découvrir des pépites littéraires romans, albums jeunesse, BD, polars et même livres de recettes.



La clef du succès de la nocturne littéraire organisée par la maison d’édition Encre Sympathique ? La présence d’autrices et d’auteurs passionnés qui échangent avec les lecteurs sur leurs anecdotes d’écriture et d’inspiration, le tout dans une ambiance estivale et conviviale. .

Place des anciennes halles Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur contact@salonculture.org

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English :

A night of books is on the agenda! For one evening, Rue de l’Horloge will be transformed into a large pop-up bookstore.

L’événement Des livres la nuit Salon-de-Provence a été mis à jour le 2026-06-15 par Office de Tourisme de Salon de Provence