Randonnée Petite Camargue coucher de soleil Parking sur la D10 (moins d’un kilomètre après la centrale électrique en venant de Marseille) au départ de la piste Salon-de-Provence jeudi 23 juillet 2026.

Salon-de-Provence

Randonnée Petite Camargue coucher de soleil

Jeudi 23 juillet 2026 de 18h à 20h30.

Samedi 29 août 2026 de 18h à 20h30. Parking sur la D10 (moins d’un kilomètre après la centrale électrique en venant de Marseille) au départ de la piste Départ du Parking de la Petite Camargue Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 18:00:00

fin : 2026-07-23 20:30:00

Date(s) :

2026-07-23 2026-08-29

Partez à l’aventure au cœur de la Provence avec une randonnée au cœur du coucher de soleil

7km | 50m D+ | 2h30 | Très facile



Contenu du sac à dos chaussure de trail ou de randonnée (basse ou haute), batons de marche si besoin, 1,5L d’eau par personne, barres énergétiques ou pates de fruit, lunette de soleil, casquette ou buff ou bob, coupe-vent, veste imperméable. .

Parking sur la D10 (moins d’un kilomètre après la centrale électrique en venant de Marseille) au départ de la piste Départ du Parking de la Petite Camargue Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

Embark on an adventure in the heart of Provence with a hike as the sun sets

L’événement Randonnée Petite Camargue coucher de soleil Salon-de-Provence a été mis à jour le 2026-06-15 par Office de Tourisme de Salon de Provence