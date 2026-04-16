Festival International de Musique de Chambre Montée du Puech Salon-de-Provence

Salon-de-Provence

Festival International de Musique de Chambre

Du 01/08 au 09/08/2026 tous les jours. Montée du Puech Château de l’Empéri & Abbaye de Sainte Croix Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 15 – 15 – 399 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01

fin : 2026-08-09

Date(s) :

2026-08-01

Le Festival International de Musique de Chambre de Salon-de-Provence (Musique à L’Empéri) programme chaque été des concerts inédits avec les meilleurs solistes du monde !

FESTIVAL INTERNATIONAL DE MUSIQUE DE CHAMBRE DE PROVENCE

DU 1ER AU 9 AOÛT 2025 SALON-DE-PROVENCE

34e ÉDITION

LES MEILLEURS SOLISTES AU MONDE SE RETROUVENT À SALON .

Montée du Puech Château de l’Empéri & Abbaye de Sainte Croix Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 26 76 17 95 info@festival-salon.fr

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English :

Every summer, the Salon-de-Provence International Chamber Music Festival (Musique à L’Empéri) presents a program of original concerts featuring the world’s finest soloists!

L’événement Festival International de Musique de Chambre Salon-de-Provence a été mis à jour le 2026-04-10 par Office de Tourisme de Salon de Provence