Festival International de Musique de Chambre Montée du Puech Salon-de-Provence
Festival International de Musique de Chambre Montée du Puech Salon-de-Provence samedi 1 août 2026.
Salon-de-Provence
Festival International de Musique de Chambre
Du 01/08 au 09/08/2026 tous les jours. Montée du Puech Château de l’Empéri & Abbaye de Sainte Croix Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône
Tarif : 15 – 15 – 399 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01
fin : 2026-08-09
Date(s) :
2026-08-01
Le Festival International de Musique de Chambre de Salon-de-Provence (Musique à L’Empéri) programme chaque été des concerts inédits avec les meilleurs solistes du monde !
FESTIVAL INTERNATIONAL DE MUSIQUE DE CHAMBRE DE PROVENCE
DU 1ER AU 9 AOÛT 2025 SALON-DE-PROVENCE
34e ÉDITION
LES MEILLEURS SOLISTES AU MONDE SE RETROUVENT À SALON .
Montée du Puech Château de l’Empéri & Abbaye de Sainte Croix Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 26 76 17 95 info@festival-salon.fr
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English :
Every summer, the Salon-de-Provence International Chamber Music Festival (Musique à L’Empéri) presents a program of original concerts featuring the world’s finest soloists!
L’événement Festival International de Musique de Chambre Salon-de-Provence a été mis à jour le 2026-04-10 par Office de Tourisme de Salon de Provence
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