Brocante professionnelle des Centuries À gauche des terrasses de café Salon-de-Provence
vendredi 31 juillet 2026 · À gauche des terrasses de café · Salon-de-Provence
Informations pratiques
Salon-de-Provence
Brocante professionnelle des Centuries
Vendredi 31 juillet 2026 de 19h à 23h30. À gauche des terrasses de café Place des Centuries Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 19:00:00
fin : 2026-07-31 23:30:00
Date(s) :
2026-07-31
Les brocanteurs professionnels vous retrouvent sur la place des Centuries, tous les vendredis soirs de l’été
Informations au 06 64 77 38 55 .
À gauche des terrasses de café Place des Centuries Salon-de-Provence 13664 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 64 77 38 55
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English :
Professional second-hand dealers are on hand every Friday evening throughout the summer in the Place des Centuries
L’événement Brocante professionnelle des Centuries Salon-de-Provence a été mis à jour le 2026-06-29 par Office de Tourisme de Salon de Provence
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