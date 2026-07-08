Brocante professionnelle des Centuries À gauche des terrasses de café Salon-de-Provence

vendredi 31 juillet 2026 · À gauche des terrasses de café · Salon-de-Provence

Informations pratiques

Salon-de-Provence

Brocante professionnelle des Centuries

Vendredi 31 juillet 2026 de 19h à 23h30. À gauche des terrasses de café Place des Centuries Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 19:00:00

fin : 2026-07-31 23:30:00

Date(s) :

2026-07-31

Les brocanteurs professionnels vous retrouvent sur la place des Centuries, tous les vendredis soirs de l’été

Informations au 06 64 77 38 55 .

À gauche des terrasses de café Place des Centuries Salon-de-Provence 13664 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 64 77 38 55

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English :

Professional second-hand dealers are on hand every Friday evening throughout the summer in the Place des Centuries

L’événement Brocante professionnelle des Centuries Salon-de-Provence a été mis à jour le 2026-06-29 par Office de Tourisme de Salon de Provence