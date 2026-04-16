Festival du Film Historique Montée Du Puech Salon-de-Provence

Salon-de-Provence

Festival du Film Historique

Du 17/08 au 26/08/2026 tous les jours. Montée Du Puech Château de l’Empéri Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-17

fin : 2026-08-26

Date(s) :

2026-08-17

C’est devenu l’un des rendez-vous à ne pas manquer de l’été salonais le Festival du Film historique en plein air est l’occasion de plonger dans l’Histoire, au cœur d’un monument… historique !

Pour la 6ème édition, l’association Ciné Salon 13 célèbre avec vous de grands moments de cinéma qui feront la part belle à l’émotion, au spectacle et à l’histoire, avec des avant-premières, de grands films du 7ème Art,…

Du 19 au 27 août



Château de l’Empéri



C’est devenu l’un des rendez-vous à ne pas manquer de l’été salonais le Festival du Film historique en plein air est l’occasion de plonger dans l’Histoire, au cœur d’un monument… historique !



Programmation à venir .

Montée Du Puech Château de l’Empéri Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 67 34 59 85 cinesalon13@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Festival du Film historique en plein air has become one of the not-to-be-missed events of the summer in Salon: a chance to immerse yourself in history, in the heart of a historic monument!

L’événement Festival du Film Historique Salon-de-Provence a été mis à jour le 2026-04-10 par Office de Tourisme de Salon de Provence