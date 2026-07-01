Atelier Raconte ton château en BD Montée Du Puech Salon-de-Provence
mercredi 26 août 2026 · Montée Du Puech · Salon-de-Provence
Informations pratiques
Salon-de-Provence
Atelier Raconte ton château en BD
Du mercredi 26 au vendredi 28 août 2026 de 15h30 à 17h30. Montée Du Puech Château de l’Empéri Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône
Tarif : 4 – 4 – 4 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-08-26 15:30:00
fin : 2026-08-28 17:30:00
Date(s) :
2026-08-26
Accompagné par une illustratrice de BD, dessine ta planche de bande-dessinée pour raconter l’histoire de ton château. Case après case, ta BD prend vie sous tes yeux !
Atelier accessible dès 8 ans
Horaire 15h30
Prix 4€ .
Montée Du Puech Château de l’Empéri Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
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English :
With the help of a comic book illustrator, draw your own comic strip to tell the story of your castle. Panel by panel, your comic comes to life right before your eyes!
L’événement Atelier Raconte ton château en BD Salon-de-Provence a été mis à jour le 2026-07-01 par Office de Tourisme de Salon de Provence
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