Randonnée Vignoble Grottes de Calès Lamanon Départ du Domaine Bois Redon Lamanon Salon-de-Provence

Salon-de-Provence

Randonnée Vignoble Grottes de Calès Lamanon

Jeudi 20 août 2026 de 14h à 18h.

Mercredi 9 septembre 2026 de 14h à 18h. Départ du Domaine Bois Redon Lamanon 292 Chem. du Bois Redon, 13113 Lamanon Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-20 14:00:00

fin : 2026-08-20 18:00:00

Date(s) :

2026-08-20 2026-09-09

Envie d’évasion au cœur de la Provence ? Laissez-vous guider pour une randonnée inoubliable autour de Lamanon, entre paysages sauvages, trésors historiques et plaisirs gourmands.

Notre aventure commence par la découverte du spectaculaire troglodytique médiéval de Calès. Accrochées à la falaise, ces habitations offrent un décor hors du temps. Entre pierres sculptées par l’homme et panoramas à couper le souffle, chaque pas vous plonge dans une atmosphère unique, empreinte de mystère et d’histoire.



Nous poursuivrons ensuite vers un site aussi surprenant que fascinant le mur des Abeilles. Ce mur creusé de centaines de niches raconte l’ingéniosité des anciens apiculteurs. Un lieu paisible et singulier, parfait pour une pause contemplative en pleine nature.



Pour terminer en beauté, cap sur le vignoble de Bois Redon. Dans une ambiance conviviale et authentique, vous découvrirez les saveurs du terroir provençal, avec la possibilité de déguster des vins locaux au cœur des vignes.



Une journée riche en découvertes, entre patrimoine, nature et art de vivre, qui séduira tous les amoureux de la Provence.



10km | 250m D+ | 4h00 | Moyenne



Contenu du sac à dos chaussure de trail ou de randonnée (basse ou haute), batons de marche si besoin, 1,5L d’eau par personne, barres énergétiques ou pates de fruit, lunette de soleil, casquette ou buff ou bob, coupe-vent, veste imperméable. .

Départ du Domaine Bois Redon Lamanon 292 Chem. du Bois Redon, 13113 Lamanon Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

Want to escape to the heart of Provence? Let us guide you on an unforgettable hike around Lamanon, through wild landscapes, historic treasures, and culinary delights.

L’événement Randonnée Vignoble Grottes de Calès Lamanon Salon-de-Provence a été mis à jour le 2026-06-15 par Office de Tourisme de Salon de Provence