Fête de la Libération Cour Carnot Salon-de-Provence
Fête de la Libération Cour Carnot Salon-de-Provence samedi 22 août 2026.
Salon-de-Provence
Fête de la Libération
Samedi 22 août 2026 de 19h à 0h. Cour Carnot Centre Ville Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 19:00:00
fin : 2026-08-22 00:00:00
Date(s) :
2026-08-22
Rejoignez cette grande fête autour d’un événement historique la Libération ! Le 22 août 1944, les troupes Alliées entrent dans les rues de Salon-de-Provence et libèrent la ville de l’Occupation.
Afin de se remémorer ce moment marquant de l’histoire salonaise, tout un programme invite petits et grands à faire la fête
18h, commémoration au Monument aux morts du Val de Cuech.
19h, les troupes en uniforme et les véhicules militaires paradent sur les cours du centre-ville.
20h, bal musette avec l’orchestre Saxo Love sur la place de l’Hôtel de Ville
De 21h à minuit, Fx Deejay Show sur la Place Morgan
A 22h, le feu d’artifice sera tiré du Stade d’Honneur
Le Musée de la Libération, situé au parc du pigeonnier, propose des visites guidées des collections puis à 19h30, un repas et une soirée guinguette sur réservation au 06 34 03 14 75. .
Cour Carnot Centre Ville Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
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English :
Join in the celebration of a historic event: the Liberation! On August 22, 1944, Allied troops entered the streets of Salon-de-Provence and liberated the town from the Occupation.
L’événement Fête de la Libération Salon-de-Provence a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de Tourisme de Salon de Provence
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