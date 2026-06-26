Fête de la Libération Cour Carnot Salon-de-Provence

Salon-de-Provence

Fête de la Libération

Samedi 22 août 2026 de 19h à 0h. Cour Carnot Centre Ville Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22 19:00:00

fin : 2026-08-22 00:00:00

Date(s) :

2026-08-22

Rejoignez cette grande fête autour d’un événement historique la Libération ! Le 22 août 1944, les troupes Alliées entrent dans les rues de Salon-de-Provence et libèrent la ville de l’Occupation.

Afin de se remémorer ce moment marquant de l’histoire salonaise, tout un programme invite petits et grands à faire la fête



18h, commémoration au Monument aux morts du Val de Cuech.

19h, les troupes en uniforme et les véhicules militaires paradent sur les cours du centre-ville.

20h, bal musette avec l’orchestre Saxo Love sur la place de l’Hôtel de Ville

De 21h à minuit, Fx Deejay Show sur la Place Morgan

A 22h, le feu d’artifice sera tiré du Stade d’Honneur



Le Musée de la Libération, situé au parc du pigeonnier, propose des visites guidées des collections puis à 19h30, un repas et une soirée guinguette sur réservation au 06 34 03 14 75. .

Cour Carnot Centre Ville Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

Join in the celebration of a historic event: the Liberation! On August 22, 1944, Allied troops entered the streets of Salon-de-Provence and liberated the town from the Occupation.

L’événement Fête de la Libération Salon-de-Provence a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de Tourisme de Salon de Provence