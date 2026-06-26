Du son au Balcon Salon-de-Provence
Du son au Balcon Salon-de-Provence samedi 29 août 2026.
Salon-de-Provence
Du son au Balcon
Samedi 29 août 2026 de 19h à 1h. 174 Place de l’Hôtel de Ville Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 19:00:00
fin : 2026-08-29 01:00:00
Date(s) :
2026-08-29
L’évènement incontournable de l’été salonais revient pour une soirée de folie !
Une foule en fusion, des DJ sets électro survoltés et une ambiance qui fait vibrer tout le centre-ville… ☀️
Le Son au Balcon revient pour sa 11e édition !
Une seule mission tout donner jusqu’au bout de la nuit. ⚡
Vendredi 28 août 2026
19h00
01h00
Des DJ sets électro survoltés
Une ambiance de folie .
174 Place de l’Hôtel de Ville Salon-de-Provence 13657 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur contact@dsab.fr
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English :
The must-see event of the Salon summer returns for a wild evening!
L’événement Du son au Balcon Salon-de-Provence a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de Tourisme de Salon de Provence
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