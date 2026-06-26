Du son au Balcon Salon-de-Provence samedi 29 août 2026.

Salon-de-Provence

Du son au Balcon

Samedi 29 août 2026 de 19h à 1h. 174 Place de l’Hôtel de Ville Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29 19:00:00

fin : 2026-08-29 01:00:00

Date(s) :

2026-08-29

L’évènement incontournable de l’été salonais revient pour une soirée de folie !

Une foule en fusion, des DJ sets électro survoltés et une ambiance qui fait vibrer tout le centre-ville… ☀️

Le Son au Balcon revient pour sa 11e édition !



Une seule mission tout donner jusqu’au bout de la nuit. ⚡

Vendredi 28 août 2026

19h00

01h00

Des DJ sets électro survoltés

Une ambiance de folie .

174 Place de l’Hôtel de Ville Salon-de-Provence 13657 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur contact@dsab.fr

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English :

The must-see event of the Salon summer returns for a wild evening!

L’événement Du son au Balcon Salon-de-Provence a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de Tourisme de Salon de Provence