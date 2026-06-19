Randonnée à Grans Évasion en garrigue et Secrets de la Miellerie Salon-de-Provence

Salon-de-Provence

Randonnée à Grans Évasion en garrigue et Secrets de la Miellerie

Vendredi 19 juin 2026 de 14h à 18h.

Jeudi 6 août 2026 de 14h à 18h. Départ de la Miellerie des Eyssauts (GRANS) Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19 14:00:00

fin : 2026-06-19 18:00:00

Date(s) :

2026-06-19 2026-08-06

Offrez-vous une escapade au cœur de la Provence, entre nature préservée et douceurs locales, lors d’une agréable randonnée à Grans.

Au fil des sentiers, laissez-vous séduire par un paysage typiquement provençal, baigné de lumière et embaumé par les senteurs de thym, de romarin et de pins. Votre balade vous mènera à la découverte des charmantes bories de la forêt de Grans, ces cabanes en pierre sèche chargées d’histoire. Une sortie idéale pour allier découverte, détente et plaisirs sucrés, au cœur d’une Provence authentique et chaleureuse.



Accessible et conviviale, cette randonnée est une invitation à ralentir, observer et profiter pleinement de la nature environnante, dans une ambiance paisible et authentique.



Pour prolonger l’expérience, vous terminerez votre parcours par une visite gourmande d’une miellerie. Vous y découvrirez l’univers fascinant des abeilles et les secrets de fabrication du miel, avant de savourer les délicieuses productions locales issues du terroir provençal.



9,5km | 100m D+ | 3h00 | Facile



Contenu du sac à dos chaussure de trail ou de randonnée (basse ou haute), batons de marche si besoin, 1,5L d’eau par personne, barres énergétiques ou pates de fruit, lunette de soleil, casquette ou buff ou bob, coupe-vent, veste imperméable.



Rendez-vous à la Miellerie des Eyssauts sur GRANS (ET NON PAS SALON-DE-PROVENCE) .

Départ de la Miellerie des Eyssauts (GRANS) Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 56 27 60 accueil@visitsalondeprovence.com

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English :

Treat yourself to a getaway in the heart of Provence, surrounded by unspoiled nature and local delicacies, on a pleasant hike in Grans.

L’événement Randonnée à Grans Évasion en garrigue et Secrets de la Miellerie Salon-de-Provence a été mis à jour le 2026-06-15 par Office de Tourisme de Salon de Provence