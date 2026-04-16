Empéri Comedy Club Montée Du Puech Salon-de-Provence
Empéri Comedy Club Montée Du Puech Salon-de-Provence vendredi 24 juillet 2026.
Salon-de-Provence
Empéri Comedy Club
Du vendredi 24 au samedi 25 juillet 2026 à partir de 19h. Montée Du Puech Château de l’Empéri Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 19:00:00
fin : 2026-07-25
Date(s) :
2026-07-24
Fort du succès de la première édition, l’Empéri Comedy Club revient pour offrir au public des moments de rires !
Le café-musiques Portail Coucou et l’association Déviation réunissent les talents les plus prometteurs du Sud pour deux soirées de stand up sur la scène du Château de l’Empéri. A 19h, les enfants de 6 à 16 ans testent le stand up avec des ateliers théâtre gratuits qui durent toute la soirée. Puis à 20h, place aux professionnels du rire qui révèlent au public leurs meilleurs sketchs. Les soirées se terminent sur une ambiance musicale et festive !
Les réservations seront bientôt disponibles. .
Montée Du Puech Château de l’Empéri Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
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English :
Building on the success of the first edition, the Empéri Comedy Club is back to provide the public with some laugh-out-loud moments!
L’événement Empéri Comedy Club Salon-de-Provence a été mis à jour le 2026-04-10 par Office de Tourisme de Salon de Provence
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