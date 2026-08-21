Visitez le château Armieux, CHÂTEAU ARMIEUX-PALAIS DE JUSTICEE, Salon-de-Provence
samedi 19 septembre 2026 · CHÂTEAU ARMIEUX-PALAIS DE JUSTICEE · Salon-de-Provence
Informations pratiques
Visitez le château Armieux 19 et 20 septembre CHÂTEAU ARMIEUX-PALAIS DE JUSTICEE Bouches-du-Rhône
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00
VISITES VIRTUELLES DU CHÂTEAU ARMIEUX
Samedi et dimanche à 10h et à 16h
L’association Ajacosap invite les visiteurs à remonter le temps grâce à des visites virtuelles sur l’histoire de Salon-de-Provence au début du XXᵉ siècle, du château Armieux et du Tribunal de Commerce.
Édifié entre 1898 et 1903 par le négociant Edmond Armieux, le château Armieux occupe une place singulière dans le patrimoine salonais. Cette immersion numérique permettra de découvrir l’histoire de cette demeure emblématique ainsi que l’évolution de la ville à cette époque.
Le château Armieux sera ouvert aux visiteurs de 9h30 à 12h et de 14h30 à 17h30
CHÂTEAU ARMIEUX-PALAIS DE JUSTICEE 481 Bd de la République 13300 Salon de Provence Salon-de-Provence 13300 Bel-Air Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur Le Château Armieux, construit entre 1898 et 1903 par le négociant Edmond Armieux, est l’une des plus remarquables demeures bourgeoises de Salon-de-Provence. Transformé en palais de justice, il témoigne du développement économique de la ville à la fin du XIXᵉ siècle. Son architecture néo-Renaissance et son ancienne salle de concert, créée pour l’épouse cantatrice d’Edmond Armieux, en font un lieu emblématique du patrimoine salonais
VISITES VIRTUELLES DU CHÂTEAU ARMIEUX
©Ville de Salon de Provence
À voir aussi à Salon-de-Provence (Bouches-du-Rhône)
- Run your town Salon-de-Provence 12 septembre 2026
- « Salon-de-Provence, les hommages à Adam de Craponne », Hôtel de ville de Salon de Provence, Salon-de-Provence 19 septembre 2026
- VISITE THÉÂTRALISÉE, Théâtre Armand, Salon-de-Provence 19 septembre 2026
- Visite guidée Au fil de l’eau JEP Office de Tourisme de Salon de Provence Salon-de-Provence 19 septembre 2026
- Animations en famille, Savonnerie Marius FABRE, Salon-de-Provence 19 septembre 2026