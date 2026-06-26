Grande Braderie Cours Carnot Salon-de-Provence

Salon-de-Provence

Grande Braderie

Du vendredi 4 au dimanche 6 septembre 2026 de 9h à 19h. Cours Carnot Centre ville Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-04 09:00:00

fin : 2026-09-06 19:00:00

Date(s) :

2026-09-04

Les commerçants salonais vous ouvrent leurs portes pour faire des bonnes affaires !

Organisée par la Fédération des Associations des Commerçants de Salon-de-Provence, la Grande Braderie de la rentrée est l’occasion de trouver des produits à petits prix. .

Cours Carnot Centre ville Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 72 77 45 39 contact@fdacom.fr

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English :

Salon’s merchants open their doors to you for bargains!

L’événement Grande Braderie Salon-de-Provence a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de Tourisme de Salon de Provence