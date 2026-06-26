Forum des Associations Complexe sportif du centre-ville Salon-de-Provence

Informations pratiques

Salon-de-Provence

Forum des Associations

Dimanche 6 septembre 2026 de 9h à 17h. Complexe sportif du centre-ville Boulevard Aristide Briand Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-06 09:00:00

fin : 2026-09-06 17:00:00

Date(s) :

2026-09-06

A la recherche d’une nouvelle activité ? Le Forum des associations est le lieu idéal pour répondre à votre recherche !

Les associations salonaises vous attendent nombreux pour ce rendez-vous de la rentrée. Sports, culture, loisirs, patrimoine, art, environnement ou encore solidarité, le Forum est l’occasion d’échanger avec les bénévoles, qui vous présenteront avec passion leurs différentes activités. .

Complexe sportif du centre-ville Boulevard Aristide Briand Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 56 27 60

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English :

Looking for a new activity? The Associations Forum is the perfect place to find what you’re looking for!

L’événement Forum des Associations Salon-de-Provence a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de Tourisme de Salon de Provence