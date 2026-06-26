Forum des Associations Complexe sportif du centre-ville Salon-de-Provence
dimanche 6 septembre 2026 · Complexe sportif du centre-ville · Salon-de-Provence
Informations pratiques
Salon-de-Provence
Forum des Associations
Dimanche 6 septembre 2026 de 9h à 17h. Complexe sportif du centre-ville Boulevard Aristide Briand Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-06 09:00:00
fin : 2026-09-06 17:00:00
Date(s) :
2026-09-06
A la recherche d’une nouvelle activité ? Le Forum des associations est le lieu idéal pour répondre à votre recherche !
Les associations salonaises vous attendent nombreux pour ce rendez-vous de la rentrée. Sports, culture, loisirs, patrimoine, art, environnement ou encore solidarité, le Forum est l’occasion d’échanger avec les bénévoles, qui vous présenteront avec passion leurs différentes activités. .
Complexe sportif du centre-ville Boulevard Aristide Briand Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 56 27 60
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Looking for a new activity? The Associations Forum is the perfect place to find what you’re looking for!
L’événement Forum des Associations Salon-de-Provence a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de Tourisme de Salon de Provence
À voir aussi à Salon-de-Provence (Bouches-du-Rhône)
- Concert Zaz Montée Du Puech Salon-de-Provence 2 juillet 2026
- CHRISTOPHE MAE CHATEAU DE L’EMPERI Salon De Provence 2 juillet 2026
- Concert Christophe Maé Montée Du Puech Salon-de-Provence 2 juillet 2026
- LAURENT GERRA – CHATEAU DE L’EMPERI Salon De Provence 3 juillet 2026
- Fête foraine Estivale Salon-de-Provence 3 juillet 2026