Visite guidée Au fil de l’eau JEP Office de Tourisme de Salon de Provence Salon-de-Provence
samedi 19 septembre 2026 · Office de Tourisme de Salon de Provence · Salon-de-Provence
Informations pratiques
Salon-de-Provence
Visite guidée Au fil de l’eau JEP
Samedi 19 septembre 2026 de 9h30 à 11h30. Office de Tourisme de Salon de Provence 71 Place du Général de Gaulle Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 09:30:00
fin : 2026-09-19 11:30:00
Date(s) :
2026-09-19
Un parcours qui met en lumière l’histoire des eaux à Salon, en particulier celle du célèbre canal de Craponne.Familles
Ouvrage majeur du XVIe siècle, conçu pour acheminer l’eau de la Durance à travers la ville de Salon de Crau pour faire tourner des moulins et irriguer une partie de la steppe la plus occidentale du continent européen ; La Crau. Au fil de cette promenade, des moulins et des fontaines, anciennes, nouvelles ou disparues témoignent de la vie des salonais à travers les siècles
19 septembre 2026 09h30 Durée 2h Départ devant l’Office de Tourisme .
Office de Tourisme de Salon de Provence 71 Place du Général de Gaulle Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 56 27 60
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English :
A tour that highlights the history of water in Salon, particularly that of the famous Craponne Canal.
L’événement Visite guidée Au fil de l’eau JEP Salon-de-Provence a été mis à jour le 2026-08-21 par Office de Tourisme de Salon de Provence
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