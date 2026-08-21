Visite guidée Au fil de l’eau JEP Office de Tourisme de Salon de Provence Salon-de-Provence

Informations pratiques

Salon-de-Provence

Visite guidée Au fil de l’eau JEP

Samedi 19 septembre 2026 de 9h30 à 11h30. Office de Tourisme de Salon de Provence 71 Place du Général de Gaulle Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 09:30:00

fin : 2026-09-19 11:30:00

Date(s) :

2026-09-19

Un parcours qui met en lumière l’histoire des eaux à Salon, en particulier celle du célèbre canal de Craponne.Familles

Ouvrage majeur du XVIe siècle, conçu pour acheminer l’eau de la Durance à travers la ville de Salon de Crau pour faire tourner des moulins et irriguer une partie de la steppe la plus occidentale du continent européen ; La Crau. Au fil de cette promenade, des moulins et des fontaines, anciennes, nouvelles ou disparues témoignent de la vie des salonais à travers les siècles



19 septembre 2026 09h30 Durée 2h Départ devant l’Office de Tourisme .

Office de Tourisme de Salon de Provence 71 Place du Général de Gaulle Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 56 27 60

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English :

A tour that highlights the history of water in Salon, particularly that of the famous Craponne Canal.

L’événement Visite guidée Au fil de l’eau JEP Salon-de-Provence a été mis à jour le 2026-08-21 par Office de Tourisme de Salon de Provence