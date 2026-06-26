Salon-de-Provence

Run your town

Samedi 12 septembre 2026 à partir de 19h30.

Sous réserve de conditions météo favorables. Centre-ville Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 19 – 19 – 19 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 19:30:00

fin : 2026-09-12

Date(s) :

2026-09-12

Cette année encore Run Your Town innove et vous mets au défi avec un nouveau parcours et une édition spéciale DE JOUR COMME DE NUIT

. Un parcours hors du commun, avec 2 vagues de jour et 2 vagues de nuit de nouveaux obstacles et une ambiance 100% FUN et ludique ! Tentez l’aventure Run Your Town et venez arpentez le centre ville de SALON-DE-PROVENCE dans une ambiance 100% fun et 100% Famille ! .

Centre-ville Salon-de-Provence 13664 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur contact@runyourtown.fr

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English :

Once again this year, Run Your Town is breaking new ground and challenging you with a new course and a special DAY AND NIGHT edition.

L’événement Run your town Salon-de-Provence a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de Tourisme de Salon de Provence