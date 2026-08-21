« Salon-de-Provence, les hommages à Adam de Craponne », Hôtel de ville de Salon de Provence, Salon-de-Provence

Informations pratiques

« Salon-de-Provence, les hommages à Adam de Craponne » 19 et 20 septembre Hôtel de ville de Salon de Provence Bouches-du-Rhône

Inscription conseillée, places limitées.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T11:00:00+02:00

CIRCUITS DANS LE CENTRE DE SALON

« Salon-de-Provence, les hommages à Adam de Craponne »

Rendez-vous devant la statue d’Adam de Craponne, face à l’Hôtel de Ville.

L’association Salon Patrimoine et Chemins vous propose une visite guidée au cœur du centre historique de Salon-de-Provence, sur les traces d’Adam de Craponne et de son célèbre canal.

À travers les rues de la ville, découvrez les hommages à Craponne — statues, bustes, fontaines et peintures — et suivez le tracé historique de son canal, aujourd’hui couvert, de l’ancienne menuiserie Lèbres à la place Morgan, en passant par le moulin des Quatre-Tournants.

Une promenade pour comprendre l’importance du canal dans l’histoire et le développement de Salon, et découvrir la ville avant et après Craponne.

Hôtel de ville de Salon de Provence 174 Place De l’hôtel de ville, 13300 Salon-de-Provence Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 90 44 89 00. [{« type »: « email », « value »: « gilles.nostra@gmail.com »}]

CIRCUITS DANS LE CENTRE DE SALON

©Ville de Salon de Provence