7° – -, Espace charles trénet, Salon-de-Provence

Informations pratiques

7° – – Dimanche 25 octobre, 10h00 Espace charles trénet Bouches-du-Rhône

Entrée 3€ – gratuite pour les -16 ans, étudiants, demandeurs d’emploi.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-25T10:00:00+01:00 – 2026-10-25T18:00:00+01:00

Fin : 2026-10-25T10:00:00+01:00 – 2026-10-25T18:00:00+01:00

Dimanche 25 octobre 2026, l’Espace Charles Trénet accueille la 7° Convention du Disque de Salon-de-Provence.

En ce dimanche automnal, venez flâner dans ses allées bien achalandées, au coeur du centre-ville, entre passionnés de culture musicale.

Au menu de cette cinquième édition, des dizaines de milliers de 45T, 33T, CD, DVD, accessoires et produits dérivés présentés par de nombreux exposants, professionnels, particuliers et associatifs dans une ambiance familiale.

Rock, pop, punk, métal, soul, funk, hip-hop, world, jazz, électro… tous les courants musicaux seront représentés.

DJs et playlists assureront l’ambiance sonore tout en quiétude.

Sur place, vous pourrez vous délecter des délicieuses bières bio de la Brasserie Artisanale Arlésienne et grignoter sur le pouce au snack.

Entrée 3 €, gratuite pour les -16 ans, étudiants, demandeurs d’emploi.

Évènement Facebook : https://www.facebook.com/events/4374567946159941

Espace charles trénet 17 Bd Aristide Briand Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « email », « value »: « conventions@kickingmusic.fr »}] [{« link »: « https://www.facebook.com/events/4374567946159941 »}]

Dimanche 25 octobre 2026, l’Espace Charles Trénet accueille la 7° Convention du Disque de Salon-de-Provence. cd dvd

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