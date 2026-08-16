7 MINUTES THÉÂTRE DE LA CITÉ Toulouse
mercredi 2 décembre 2026 · THÉÂTRE DE LA CITÉ · Toulouse
Informations pratiques
Toulouse
7 MINUTES
THÉÂTRE DE LA CITÉ 1 Rue Pierre Baudis Toulouse Haute-Garonne
Tarif : 15 – 15 – 27 EUR
15
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-02 19:30:00
fin : 2026-12-04
Date(s) :
2026-12-02 2026-12-05 2026-12-07 2026-12-12
Qu’est‑ce qu’on est prêtes à accepter, à perdre, pourvu qu’on ait un boulot ?
C’est Blanche qui pose la question. Attendue depuis près de quatre interminables heures par les dix autres membres du comité d’usine de Picard et Roche, leur porte‑parole arrive enfin et balance l’information. Une seule demande, presque anodine, un pas vers la direction, pour récompenser l’effort consenti en renonçant à moins de la moitié de leur pause, donc à seulement sept minutes.
Et seulement 1h30 pour choisir pour les 200 employées de l’usine. 7 minutes nous plonge dans le vertige de la décision à prendre. Coincées dans l’espace de stockage, dans le bruit assourdissant des machines, les onze comédiennes se livrent à un match endiablé, dans lequel les paroles fusent et les esprits s’échauffent, porté par un jeu rythmé, millimétré et viscéral. Elles donnent corps à l’écriture musicale et chorale de la pièce haletante de Stefano Massini, auteur italien, conseiller artistique du célèbre Piccolo Teatro, pour nous immerger en temps réel dans les tensions d’un cheminement capital. 15 .
THÉÂTRE DE LA CITÉ 1 Rue Pierre Baudis Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
What are we willing to accept or lose, as long as we have a job?
L’événement 7 MINUTES Toulouse a été mis à jour le 2026-08-11 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
À voir aussi à Toulouse (Haute-Garonne)
- No hard feelings – Le Monde est à nous, Le Cratère – Toulouse, Toulouse 16 août 2026
- EN FAMILLE: TRÉSORS D’APOTHICAIRE MUSÉE PAUL DUPUY Toulouse 17 août 2026
- BAL MEXICAIN LA CAVE POÉSIE Toulouse 17 août 2026
- LE CIRCUIT ÉNIGME OFFICE DE TOURISME DE TOULOUSE Toulouse 18 août 2026
- LIVIA GIAFFREDA (CHANSONS DU MONDE) LA CAVE POÉSIE Toulouse 18 août 2026