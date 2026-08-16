7 MINUTES THÉÂTRE DE LA CITÉ Toulouse

Informations pratiques

Toulouse

7 MINUTES

THÉÂTRE DE LA CITÉ 1 Rue Pierre Baudis Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 15 – 15 – 27 EUR

15

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-02 19:30:00

fin : 2026-12-04

Date(s) :

2026-12-02 2026-12-05 2026-12-07 2026-12-12

Qu’est‑ce qu’on est prêtes à accepter, à perdre, pourvu qu’on ait un boulot ?

C’est Blanche qui pose la question. Attendue depuis près de quatre interminables heures par les dix autres membres du comité d’usine de Picard et Roche, leur porte‑parole arrive enfin et balance l’information. Une seule demande, presque anodine, un pas vers la direction, pour récompenser l’effort consenti en renonçant à moins de la moitié de leur pause, donc à seulement sept minutes.

Et seulement 1h30 pour choisir pour les 200 employées de l’usine. 7 minutes nous plonge dans le vertige de la décision à prendre. Coincées dans l’espace de stockage, dans le bruit assourdissant des machines, les onze comédiennes se livrent à un match endiablé, dans lequel les paroles fusent et les esprits s’échauffent, porté par un jeu rythmé, millimétré et viscéral. Elles donnent corps à l’écriture musicale et chorale de la pièce haletante de Stefano Massini, auteur italien, conseiller artistique du célèbre Piccolo Teatro, pour nous immerger en temps réel dans les tensions d’un cheminement capital. 15 .

THÉÂTRE DE LA CITÉ 1 Rue Pierre Baudis Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie

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English :

What are we willing to accept or lose, as long as we have a job?

L’événement 7 MINUTES Toulouse a été mis à jour le 2026-08-11 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE