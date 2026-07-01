7 Secondes, La Factory, Avignon
samedi 4 juillet 2026 · La Factory · Avignon
Informations pratiques
7 Secondes 4 – 25 juillet La Factory Vaucluse
invitation professionnelle sur demande
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-04T20:10:00+02:00 – 2026-07-04T21:25:00+02:00
Fin : 2026-07-25T20:10:00+02:00 – 2026-07-25T21:25:00+02:00
Dans nos vies, nous jouons tous plusieurs rôles. Mais lequel est vraiment le nôtre ?
« Le monde entier est un théâtre, et tous, hommes et femmes, n’en sont que les acteurs. Et notre vie durant nous jouons plusieurs rôles. » — William Shakespeare (Comme il vous plaira).
Après le succès de Viril(e.s) présenté à Avignon en 2023 et 2025, Marie Mahé met à l’épreuve, dans 7 SECONDES, cinq individus : une ex-miss, un fonctionnaire, un ancien détenu, un commercial et un fils de militaire, tous convoqués à une audition de théâtre.
Clara, Ferdinand, Gabin, Sami et Guillaume explorent alors la fragilité de leur identité à travers un dispositif intense et sans filet. La metteuse en scène s’appuie sur une idée troublante : dans les sept dernières secondes avant la mort, le cerveau revisiterait des fragments de vie.
Sur scène, les personnages se confrontent à ces souvenirs, ces choix et ces regrets. Peu à peu, les rôles s’effondrent, les masques tombent et les vérités émergent. 7 SECONDES devient une expérience immersive et vertigineuse, une mise à nu collective où le théâtre révèle, dans toute sa force brute, ce qui nous traverse et nous échappe.
La Factory 19 place Crillon 84000 Avignon Avignon 84000 Quartier Centre Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « email », « value »: « camille.2c2bprod@gmail.com »}]
Compagnie DTM 9.4 – Marie MAHE théâtre contemporain amitié
À voir aussi à Avignon (Vaucluse)
- A la découverte du Palais des Papes et du Pont Saint-Bénezet place du Palais des Papes Avignon 1 juillet 2026
- Le Schpountz (Marcel Pagnol), Chapelle des Templiers • Le Petit Louvre, Avignon 3 juillet 2026
- Relatum Lee Ufan au Palais des Papes place du Palais Avignon 3 juillet 2026
- ZOOM, Théâtre du Girasole, Avignon 3 juillet 2026
- L’opium réside dans le pixel, LaScierie, Avignon 3 juillet 2026