70e Fête des Vins des Coteaux du Giennois

Au bord de la rivière Cheuille Bonny-sur-Loire Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-07-26 09:00:00

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-07-26

Le 26 juillet 2026, Bonny-sur-Loire célèbre la 70e Fête des vins des Coteaux du Giennois. Dégustations, rencontres avec vignerons et artisans, animations, restauration, concert et bal rythment cette journée festive, ouverte à tous autour du terroir et de la convivialité.

Le dimanche 26 juillet 2026, Bonny-sur-Loire accueille la 70e édition de la Fête des vins des Coteaux du Giennois, un rendez-vous emblématique placé sous le signe du terroir et de la convivialité. Tout au long de la journée, dégustations et échanges avec les vignerons, brasseurs et artisans locaux permettent de découvrir la richesse des savoir-faire. Animations, intronisations, exposition de voitures anciennes, manèges et jeux pour enfants rythment l’événement, accompagnés par les prestations de la Sabotée sancerroise. La restauration est proposée le midi comme le soir. Concert de l’Harmonie, bal populaire et grand spectacle son et lumière à 23h viennent clôturer la fête. Pour cette édition anniversaire, des animations spéciales, dont un concours de démontage et remontage de 2 CV… .

Au bord de la rivière Cheuille Bonny-sur-Loire 45420 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 61 79 73 64 fetedesvins@bonnysurloire.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Spotlight on Coteaux du Giennois wines at Bonny-sur-Loire for the 68th edition on July 28. Meetings with winemakers, wine tasting, induction into the Hotteux du Giennois brotherhood. Musical entertainment. On-site catering for lunch and dinner.

L’événement 70e Fête des Vins des Coteaux du Giennois Bonny-sur-Loire a été mis à jour le 2026-01-12 par OT TERRES DE LOIRE ET CANAUX