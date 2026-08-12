75ème Salon de l’Académie du Vernet Centre Culturel de Vichy Vichy
vendredi 16 octobre 2026 · Centre Culturel de Vichy · Vichy
Informations pratiques
Vichy
75ème Salon de l’Académie du Vernet
Centre Culturel de Vichy 15 rue du Maréchal Foch Vichy Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-10-16 14:30:00
fin : 2026-11-15 18:00:00
Date(s) :
2026-10-16
Exposition Hubert MUNIER (1948-2018)
16 octobre
15h00 Colloque (Hubert Munier par Françoise PY, historienne d’art et Jean-Yves LOUDE ethnologue)
18h00 Vernissage
.
Centre Culturel de Vichy 15 rue du Maréchal Foch Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes
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English :
Exhibition: Hubert MUNIER (1948–2018)
October 16:
3:00 p.m. Symposium (Hubert Munier, presented by Françoise PY, art historian, and Jean-Yves LOUDE, ethnologist)
6:00 p.m. Opening reception
L’événement 75ème Salon de l’Académie du Vernet Vichy a été mis à jour le 2026-08-12 par Vichy Destinations
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