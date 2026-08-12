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AGENDA · Vichy

75ème Salon de l’Académie du Vernet Centre Culturel de Vichy Vichy

vendredi 16 octobre 2026 · Centre Culturel de Vichy · Vichy

Informations pratiques

Début
vendredi 16 octobre 2026
Fin
dimanche 15 novembre 2026
Heure de début
14:30:00
Lieu
Centre Culturel de Vichy
Adresse
15 rue du Maréchal Foch
Ville
03200 Vichy
Département
Allier
Tarif

Vichy

75ème Salon de l’Académie du Vernet

Centre Culturel de Vichy 15 rue du Maréchal Foch Vichy Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-10-16 14:30:00
fin : 2026-11-15 18:00:00

Date(s) :
2026-10-16

Exposition Hubert MUNIER (1948-2018)

16 octobre
15h00 Colloque (Hubert Munier par Françoise PY, historienne d’art et Jean-Yves LOUDE ethnologue)
18h00 Vernissage
  .

Centre Culturel de Vichy 15 rue du Maréchal Foch Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes  

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English :

Exhibition: Hubert MUNIER (1948–2018)

October 16:
3:00 p.m. Symposium (Hubert Munier, presented by Françoise PY, art historian, and Jean-Yves LOUDE, ethnologist)
6:00 p.m. Opening reception

L’événement 75ème Salon de l’Académie du Vernet Vichy a été mis à jour le 2026-08-12 par Vichy Destinations

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