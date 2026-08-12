75ème Salon de l’Académie du Vernet Centre Culturel de Vichy Vichy

Informations pratiques

Vichy

75ème Salon de l’Académie du Vernet

Centre Culturel de Vichy 15 rue du Maréchal Foch Vichy Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-10-16 14:30:00

fin : 2026-11-15 18:00:00

Date(s) :

2026-10-16

Exposition Hubert MUNIER (1948-2018)



16 octobre

15h00 Colloque (Hubert Munier par Françoise PY, historienne d’art et Jean-Yves LOUDE ethnologue)

18h00 Vernissage

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Centre Culturel de Vichy 15 rue du Maréchal Foch Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes

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English :

Exhibition: Hubert MUNIER (1948–2018)



October 16:

3:00 p.m. Symposium (Hubert Munier, presented by Françoise PY, art historian, and Jean-Yves LOUDE, ethnologist)

6:00 p.m. Opening reception

L’événement 75ème Salon de l’Académie du Vernet Vichy a été mis à jour le 2026-08-12 par Vichy Destinations