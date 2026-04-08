77ème Festival de Musique de Menton 2ème Soirée Jeunes Talents Yamaha Palais de l’Europe Salon de Grande Bretagne Menton

Menton

77ème Festival de Musique de Menton 2ème Soirée Jeunes Talents Yamaha

Palais de l’Europe Salon de Grande Bretagne 8 avenue boyer Menton Alpes-Maritimes

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-02 18:00:00

fin : 2026-08-02 19:00:00

Date(s) :

2026-08-02

Des jeunes pianistes sélectionnés dans les plus grands concours internationaux de piano se confronteront au format du concerto. Ils seront accompagnés par Juliette

Journaux qui interprétera les parties d’orchestre au piano.

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Palais de l’Europe Salon de Grande Bretagne 8 avenue boyer Menton 06500 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 83 93 70 32

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English : 77th Menton Music Festival: 2nd Yamaha Young Talent Evening

Young pianists selected from the most prestigious international piano competitions will take on the concerto format. They will be accompanied by Juliette Journaux, who will play the orchestral parts.

L’événement 77ème Festival de Musique de Menton 2ème Soirée Jeunes Talents Yamaha Menton a été mis à jour le 2026-04-08 par Office de Tourisme Menton, Riviera & Merveilles