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77ème Festival de Musique de Menton Ensemble I Gemelli Place de l’église Menton

77ème Festival de Musique de Menton Ensemble I Gemelli Place de l’église Menton mercredi 5 août 2026.

Lieu : Place de l'église

Adresse : Basilique Saint Michel

Ville : 06500 Menton

Département : Alpes-Maritimes

Début : mercredi 5 août 2026

Fin : jeudi 6 août 2026

Heure de début : 21:00:00

Tarif : 32 32 60

Menton

77ème Festival de Musique de Menton Ensemble I Gemelli

Place de l’église Basilique Saint Michel Menton Alpes-Maritimes

Tarif : 32 – 32 – 60 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 21:00:00
fin : 2026-08-05 23:00:00

Date(s) :
2026-08-05

La Grande Battle
Ensemble I Gemelli
Emiliano Gonzalez Toro, Ténor
Maximiliano Danta, Contre-ténor
Mathilde Etienne, Maîtresse de cérémonie
Emiliano González Toro et Mathilde Étienne, Direction artistique.
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Place de l’église Basilique Saint Michel Menton 06500 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 83 93 70 32 

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English : 77th Menton Music Festival: I Gemelli Ensemble

The Great Battle
I Gemelli Ensemble
Emiliano Gonzalez Toro, Tenor
Maximiliano Danta, Countertenor
Mathilde Etienne, Master of Ceremonies
Emiliano González Toro and Mathilde Etienne, Artistic Direction.

L’événement 77ème Festival de Musique de Menton Ensemble I Gemelli Menton a été mis à jour le 2026-04-08 par Office de Tourisme Menton, Riviera & Merveilles