77ème Festival de Musique de Menton Ensemble I Gemelli Place de l’église Menton

Menton

77ème Festival de Musique de Menton Ensemble I Gemelli

Place de l’église Basilique Saint Michel Menton Alpes-Maritimes

Tarif : 32 – 32 – 60 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05 21:00:00

fin : 2026-08-05 23:00:00

Date(s) :

2026-08-05

La Grande Battle

Ensemble I Gemelli

Emiliano Gonzalez Toro, Ténor

Maximiliano Danta, Contre-ténor

Mathilde Etienne, Maîtresse de cérémonie

Emiliano González Toro et Mathilde Étienne, Direction artistique.

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Place de l’église Basilique Saint Michel Menton 06500 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 83 93 70 32

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English : 77th Menton Music Festival: I Gemelli Ensemble

The Great Battle

I Gemelli Ensemble

Emiliano Gonzalez Toro, Tenor

Maximiliano Danta, Countertenor

Mathilde Etienne, Master of Ceremonies

Emiliano González Toro and Mathilde Etienne, Artistic Direction.

L’événement 77ème Festival de Musique de Menton Ensemble I Gemelli Menton a été mis à jour le 2026-04-08 par Office de Tourisme Menton, Riviera & Merveilles