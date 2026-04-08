77ème Festival de Musique de Menton Leonidas Kavakos Enrico Pace Place de l’église Menton
77ème Festival de Musique de Menton Leonidas Kavakos Enrico Pace Place de l’église Menton mardi 4 août 2026.
Menton
77ème Festival de Musique de Menton Leonidas Kavakos Enrico Pace
Place de l’église Basilique Saint Michel Menton Alpes-Maritimes
Tarif : 39 – 39 – 65 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-04 21:00:00
fin : 2026-08-04 23:00:00
Date(s) :
2026-08-04
Leonidas Kavakos Violon Enrico Pace Piano
Musique de chambre
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Place de l’église Basilique Saint Michel Menton 06500 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 83 93 70 32
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English : 77th Menton Music Festival: Leonidas Kavakos | Enrico Pace
Leonidas Kavakos Violin Enrico Pace Piano
Chamber music
L’événement 77ème Festival de Musique de Menton Leonidas Kavakos Enrico Pace Menton a été mis à jour le 2026-04-08 par Office de Tourisme Menton, Riviera & Merveilles