77ème Festival de Musique de Menton Marie-Laure Garnier & Celia Oneto Bensaid Palais de l’Europe Salon de Grande Bretagne Menton
77ème Festival de Musique de Menton Marie-Laure Garnier & Celia Oneto Bensaid Palais de l’Europe Salon de Grande Bretagne Menton lundi 3 août 2026.
Menton
77ème Festival de Musique de Menton Marie-Laure Garnier & Celia Oneto Bensaid
Palais de l’Europe Salon de Grande Bretagne 8 avenue boyer Menton Alpes-Maritimes
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-03 18:00:00
fin : 2026-08-03 19:00:00
Date(s) :
2026-08-03
Marie Laure Garnier Soprano Celia Oneto Bensaid Piano.
.
Palais de l’Europe Salon de Grande Bretagne 8 avenue boyer Menton 06500 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 83 93 70 32
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : 77th Menton Music Festival: Marie-Laure Garnier & Celia Oneto Bensaid
Marie Laure Garnier: Soprano Celia Oneto Bensaid: Piano.
L’événement 77ème Festival de Musique de Menton Marie-Laure Garnier & Celia Oneto Bensaid Menton a été mis à jour le 2026-04-08 par Office de Tourisme Menton, Riviera & Merveilles