77ème Festival de Musique de Menton Neima Naouri Pablo Campos | The Amazing Keystone Big Band Place de l’église Menton
77ème Festival de Musique de Menton Neima Naouri Pablo Campos | The Amazing Keystone Big Band Place de l’église Menton mardi 28 juillet 2026.
Menton
77ème Festival de Musique de Menton Neima Naouri Pablo Campos | The Amazing Keystone Big Band
Place de l’église Basilique Saint Michel Menton Alpes-Maritimes
Tarif : 32 – 32 – 60 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-28 21:00:00
fin : 2026-07-28 23:00:00
Date(s) :
2026-07-28
The Amazing Keystone Big Band plays George Gershwin.
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Place de l’église Basilique Saint Michel Menton 06500 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 83 93 70 32
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English : 77th Menton Music Festival: Neima Naouri | Pablo Campos | The Amazing Keystone Big Band
The Amazing Keystone Big Band plays George Gershwin.
L’événement 77ème Festival de Musique de Menton Neima Naouri Pablo Campos | The Amazing Keystone Big Band Menton a été mis à jour le 2026-04-08 par Office de Tourisme Menton, Riviera & Merveilles