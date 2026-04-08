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77ème Festival de Musique de Menton Récital de piano Alexandre KANTOROW Place de l’église Menton

77ème Festival de Musique de Menton Récital de piano Alexandre KANTOROW Place de l’église Menton vendredi 7 août 2026.

Lieu : Place de l'église

Adresse : Basilique Saint Michel

Ville : 06500 Menton

Département : Alpes-Maritimes

Début : vendredi 7 août 2026

Fin : samedi 8 août 2026

Heure de début : 21:00:00

Tarif : 39 39 65 Tarif réduit

Menton

77ème Festival de Musique de Menton Récital de piano Alexandre KANTOROW

Place de l’église Basilique Saint Michel Menton Alpes-Maritimes

Tarif : 39 – 39 – 65 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 21:00:00
fin : 2026-08-07 22:00:00

Date(s) :
2026-08-07

Alexandre Kantorow Piano Concert de clôture

Récital de piano

J. S. Bach F. Liszt Weinen, Klagen, Sorgen, Zagen S.180
N. Medtner Sonate en fa mineur, op.5
F. Chopin Prélude, op.45
L. v. Beethoven Sonate n°32 en do mineur, op.111
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Place de l’église Basilique Saint Michel Menton 06500 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 83 93 70 32 

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English : 77th Menton Music Festival: Piano Recital | Alexandre KANTOROW

Alexandre Kantorow Piano Closing concert

Piano recital

J. S. Bach F. Liszt: Weinen, Klagen, Sorgen, Zagen S.180
N. Medtner: Sonata in F minor, Op.5
F. Chopin: Prelude, Op.45
L. v. Beethoven: Sonata No. 32 in C minor, Op.111

L’événement 77ème Festival de Musique de Menton Récital de piano Alexandre KANTOROW Menton a été mis à jour le 2026-04-08 par Office de Tourisme Menton, Riviera & Merveilles