77ème Festival de Musique de Menton Récital de piano Alexandre KANTOROW Place de l’église Menton
77ème Festival de Musique de Menton Récital de piano Alexandre KANTOROW Place de l’église Menton vendredi 7 août 2026.
Menton
77ème Festival de Musique de Menton Récital de piano Alexandre KANTOROW
Place de l’église Basilique Saint Michel Menton Alpes-Maritimes
Tarif : 39 – 39 – 65 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 21:00:00
fin : 2026-08-07 22:00:00
Date(s) :
2026-08-07
Alexandre Kantorow Piano Concert de clôture
Récital de piano
J. S. Bach F. Liszt Weinen, Klagen, Sorgen, Zagen S.180
N. Medtner Sonate en fa mineur, op.5
F. Chopin Prélude, op.45
L. v. Beethoven Sonate n°32 en do mineur, op.111
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Place de l’église Basilique Saint Michel Menton 06500 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 83 93 70 32
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English : 77th Menton Music Festival: Piano Recital | Alexandre KANTOROW
Alexandre Kantorow Piano Closing concert
Piano recital
J. S. Bach F. Liszt: Weinen, Klagen, Sorgen, Zagen S.180
N. Medtner: Sonata in F minor, Op.5
F. Chopin: Prelude, Op.45
L. v. Beethoven: Sonata No. 32 in C minor, Op.111
L’événement 77ème Festival de Musique de Menton Récital de piano Alexandre KANTOROW Menton a été mis à jour le 2026-04-08 par Office de Tourisme Menton, Riviera & Merveilles