77ème Festival de Musique de Menton Récital de piano Alexandre KANTOROW Place de l’église Menton

Menton

77ème Festival de Musique de Menton Récital de piano Alexandre KANTOROW

Place de l’église Basilique Saint Michel Menton Alpes-Maritimes

Tarif : 39 – 39 – 65 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 21:00:00

fin : 2026-08-07 22:00:00

Date(s) :

2026-08-07

Alexandre Kantorow Piano Concert de clôture



Récital de piano



J. S. Bach F. Liszt Weinen, Klagen, Sorgen, Zagen S.180

N. Medtner Sonate en fa mineur, op.5

F. Chopin Prélude, op.45

L. v. Beethoven Sonate n°32 en do mineur, op.111

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Place de l’église Basilique Saint Michel Menton 06500 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 83 93 70 32

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English : 77th Menton Music Festival: Piano Recital | Alexandre KANTOROW

Alexandre Kantorow Piano Closing concert



Piano recital



J. S. Bach F. Liszt: Weinen, Klagen, Sorgen, Zagen S.180

N. Medtner: Sonata in F minor, Op.5

F. Chopin: Prelude, Op.45

L. v. Beethoven: Sonata No. 32 in C minor, Op.111

L’événement 77ème Festival de Musique de Menton Récital de piano Alexandre KANTOROW Menton a été mis à jour le 2026-04-08 par Office de Tourisme Menton, Riviera & Merveilles