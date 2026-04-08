77ème Festival de Musique de Menton Vassilena Serafimova & Thomas Enhco Palais de l’Europe Salon de Grande Bretagne Menton
77ème Festival de Musique de Menton Vassilena Serafimova & Thomas Enhco Palais de l’Europe Salon de Grande Bretagne Menton jeudi 6 août 2026.
Menton
77ème Festival de Musique de Menton Vassilena Serafimova & Thomas Enhco
Palais de l’Europe Salon de Grande Bretagne 8 avenue boyer Menton Alpes-Maritimes
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06 18:00:00
fin : 2026-08-06 19:00:00
Date(s) :
2026-08-06
Vassilena Serafimova Marimba Thomas Enhco Piano
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Palais de l’Europe Salon de Grande Bretagne 8 avenue boyer Menton 06500 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 83 93 70 32
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English : 77th Menton Music Festival: Vassilena Serafimova & Thomas Enhco
Vassilena Serafimova: Marimba Thomas Enhco: Piano
L’événement 77ème Festival de Musique de Menton Vassilena Serafimova & Thomas Enhco Menton a été mis à jour le 2026-04-08 par Office de Tourisme Menton, Riviera & Merveilles