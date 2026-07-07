7e édition de l’Ekiden, Stadium Lille Métropole, Villeneuve-d’Ascq

Informations pratiques

7e édition de l’Ekiden Dimanche 11 octobre, 10h00 Stadium Lille Métropole Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-11T10:00:00+02:00 – 2026-10-11T15:00:00+02:00

Fin : 2026-10-11T10:00:00+02:00 – 2026-10-11T15:00:00+02:00

La 7ème édition de l’Ekiden de Villeneuve d’Ascq se déroulera le 11 octobre 2026 à 10h au Stadium Lille Métropole, promettant une journée de compétition et de convivialité inoubliable.

L’Ekiden est un marathon en relais de 42,195 km à parcourir en équipe de six. Chaque relayeur réalise une portion du parcours (5 km, 10 km, 5 km, 10 km, 5 km et 7,195 km), faisant de cette épreuve un véritable défi collectif.

Accessible à tous, des coureurs débutants aux plus expérimentés, l’événement réunit chaque année sportifs, familles, étudiants et entreprises dans une ambiance conviviale, festive et solidaire. Animations, espace enfants et restauration sur place complètent cette journée placée sous le signe du sport et du partage.

Dates clés :

11 avril : Ouverture des inscriptions entreprises.

11 avril : Ouverture des inscriptions particuliers au tarif pré-vente.

14 septembre : Passage au plein tarif.

6 octobre : Cloture des inscriptions.

10 octobre : Retrait des dossards.

Dimanche 11 octobre : Journée de la course avec animations.

Plus d’information : https://www.ekidenvdascq.fr

Stadium Lille Métropole Avenue de la Châtellerie 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59491 Château Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.ekidenvdascq.fr/ »}] [{« link »: « https://www.ekidenvdascq.fr »}]

La 7ème édition de l’Ekiden de Villeneuve d’Ascq se déroulera le 11 octobre 2026 à 10h au Stadium Lille Métropole, promettant une journée de compétition et de convivialité inoubliable.