8ème édition DROPT’ART Ouverture et visites des Ateliers d’Artistes de la vallée du Dropt Duras
8ème édition DROPT’ART Ouverture et visites des Ateliers d’Artistes de la vallée du Dropt Duras vendredi 4 septembre 2026.
8ème édition DROPT’ART Ouverture et visites des Ateliers d’Artistes de la vallée du Dropt
Duras Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-04
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-04 2026-09-11 2026-09-18
Pour la 8ème année, les artistes de la vallée du Dropt vous invitent à découvrir leurs ateliers et leurs invités en ouvrant leurs portes et en s’associant à des lieux de culture et de patrimoine au cœur des villages et bastides, ateliers, expositions d’artistes sur 3 départements 24, 47 et 33.
Neuf jours de balades en Vallée du Dropt explorez nos routes de campagne à travers une vingtaine d’ateliers d’artistes et espaces d’exposition.
Au cœur de 13 villages et bastides, rencontrez une cinquantaine d’artistes et plongez dans leurs œuvres, techniques et univers.
Pour cette huitième édition, les artistes de la vallée du Dropt ouvrent leurs ateliers. Peintres, sculpteurs, photographes, dessinateurs, plasticiens, graveurs, mosaïstes, designers vous proposent de découvrir leurs lieux de création, leurs différentes démarches artistiques, et vous permettent de découvrir leurs artistes invités.
Vernissages, rencontres, performances, et concerts rythmeront les différents sites tout au long de l’évènement. .
Duras 47120 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 63 79 89 13 dropt.art.ateliers@gmail.com
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English : 8ème édition DROPT’ART Ouverture et visites des Ateliers d’Artistes de la vallée du Dropt
For the 8th year, the artists of the Vallée du Dropt invite you to discover their studios and their guests by opening their doors and joining forces with cultural and heritage sites in the heart of villages and bastides, studios and artists’ exhibitions in 3 départements: 24, 47 and 33.
L’événement 8ème édition DROPT’ART Ouverture et visites des Ateliers d’Artistes de la vallée du Dropt Duras a été mis à jour le 2026-03-08 par OT du Pays de Duras CDT47
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