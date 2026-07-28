7ème édition du festival WE LOVE BEER Jardin Public Montélimar
vendredi 4 septembre 2026 · Jardin Public · Montélimar
Informations pratiques
Montélimar
7ème édition du festival WE LOVE BEER
Jardin Public Allées provençales Montélimar Drôme
Tarif : 7 – 7 – 12 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-04
fin : 2026-09-05
Date(s) :
2026-09-04
We love beer revient en 2026 pour sa 7ᵉ édition ! Après six éditions exceptionnelles, on remet ça avec encore plus de brasseurs, plus de saveurs, plus d’ambiance !
.
Jardin Public Allées provençales Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes contact@dromers.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
We Love Beer is back in 2026 for its 7th edition! After six exceptional editions, we’re doing it all over again with even more brewers, more flavors, and more fun!
L’événement 7ème édition du festival WE LOVE BEER Montélimar a été mis à jour le 2026-07-28 par Montélimar Tourisme Agglomération
À voir aussi à Montelimar (Drôme)
- Mercredis Festifs Souls matter Kiosque du jardin public Montélimar 5 août 2026
- Exposition l’Atelier Adhémar Place Emile Loubet Montélimar 8 août 2026
- MontelÔChats Festival du chat Kiosque à musique Montélimar 9 août 2026
- Mélo dimanche Pauline et Alex Kiosque du Jardin Public Montélimar 9 août 2026
- Mercredis Festifs Jidé Waro Kiosque du jardin public Montélimar 12 août 2026